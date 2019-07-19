Скандал с двойным гражданством: в ЦИК решили судьбу кандидата от Слуги народа Куницкого

Александр Куницкий / скриншот

Представитель партии Слуга народа Александр Куницкий зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины по 169 округу.

Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия, сообщила ее глава Татьяна Слипачук.

Вместе с тем она призвала дать правовую оценку регистрации кандидата с двойным гражданством.

Слипачук подчеркнула, что ситуация связана "с непонятной для ЦИК подачей кандидатом разных сведений о себе и о своем пребывании на территории Украины".

Читайте такжеЦИК предупредила Слугу народа о кандидатах в депутаты с двойным гражданствомПо ее словам, Куницкий подал в Центризбирком пакет документов на регистрацию, в котором информация не соответствуют действительности. При этом Куницкий заявлял о неоднократных долгосрочных командировках.

"Юридически документы не имели того веса, которые подтверждали бы командировки, почему ЦИК и обратила на них внимание. Мы давали возможность и партии, и кандидату предоставить нам всю необходимую информацию", - сказала она.

Напомним, ранее Куницкий заявил о том, что стал гражданином Израиля в 12 лет.