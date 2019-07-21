"Это бред!": Вакарчук прокомментировал слухи о том, что после выборов сдаст депутатский мандат

Вакарчук проголосовал на выборах и пообещал не уходить из политики / Facebook партия Голос

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что все слухи о том, что он сдаст депутатский мандат после того, как его политсила пройдет в Верховную Раду, не соответствуют действительности. Об этом он сказал после голосования на досрочных парламентских выборах 21 июля.

"Все слухи - это бред", - ответил Вакарчук на просьбу журналистов прокомментировать о том, что он не собирается быть депутатом, пишет Украинская правда.

Музыкант и политик обратился ко всем украинцам с просьбой прийти на участки и проголосовать.

Как известно, 21 июля в Украине проходят досрочные выборы в Верховную Раду Украины.

Напомним, по состоянию на 12.00 явка на внеочередных парламентских выборах по данным из 195 избирательных округов явка составляла 19,24%.