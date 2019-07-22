Голосование на выборах-2019 за границей: партия Порошенко дышит в спину "слугам народа"

Партии Зеленского и Порошенко пока что разделяют десятые процента / УНИАН

Центральная избирательная комиссия обработала уже 95,09% электронных протоколов голосования на избирательных участках за границей. Две партии – Слуга народа и Европейская солидарность – лидируют с небольшим отрывом.

Как сообщается на сайте ЦИК, президентская партия Слуга народа набрала 29,00%, партия пятого президента Петра Порошенко дышит ей в спину с 28,80%.

Голос набрал 19,03%, партия Шария - 4,60%, Свобода - 4,26%, Оппозиционная платформа - За жизнь - 3,78%, Сила и честь -3,04%, Батькивщина - 2,04%.

Напомним, в Центральной избирательной комиссии обработали уже 33,79% протоколов на парламентских выборах, которые состоялись 21 июля 2019 года.

Согласно данным ЦИК, голоса распределяются следующим образом: Слуга народа - 42,15%; Оппозиционная платформа - За жизнь - 12,70%; Европейская солидарность - 8,72%; Батькивщина - 8,17%; Голос - 6,41%.

Читайте такжеРезультаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосования21 июля в Украине прошли внеочередные выборы в парламент. Явка избирателей составила 49,8%.

По данным Национального экзит-пола, пять партий преодолели необходимый пятипроцентный барьер и попадают в парламент. А именно кресла в Раде получат Слуга народа, Оппозиционная платформа - за Жизнь, Европейская солидарность, ВО Батькивщина и Голос.

В 2019 году году на парламентские портфели претендовали 22 партии и 3 084 кандидата на мажоритарных округах.