"Лох!": известный астролог объяснил провал Ахметова на выборах

Астролог Влад Росс / Главред

Популярный украинский астролог Влад Росс прокомментировал прошедшие в воскресенье, 21 июля, досрочные парламентские выборы в Украине.

Он отметил, что олигарх Ринат Ахметов и его политические силы не сумели пройти в парламент девятого созыва.

"Скоро лишимся главного олигарха страны Ахметова! Все партии, которые он спонсировал провалились, не прошли, но в сумме набрали 10 процентов, вот так бывает! Не на те конячки поставил, лох!", - написал Влад Росс на своей странице в соцсети фейсбук.

Напомним, имя Ахметова СМИ традиционно связывали с финансированием партий Оппозиционный блок и Радикальная партия Олега Ляшко.

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Согласно последним данным ЦИК (на момент написания новости обработаны 62,48% бюллетеней), Радикальная партия набирает 3,81% голосов, а Оппоблок - 3,23%. Обе не преодолевают проходной барьер в пять процентов.

Ранее Росс спрогнозировал, что нового украинского премьер-министра назначит Госдеп, а рулить Радой будет Разумков.

По словам астролога, новоизбранная Верховная Рада может быть распущена досрочно, а эффективность ее работы будет вызывает вопросы - из-за того, что для проведения досрочных парламентских выборов в Украине была выбрана неблагоприятная дата,