Премьер-министра назначит Госдеп, а рулить Радой будет Разумков - прогнозы астролога

Разумков по прогнозу астролога может возглавить Раду / УНИАН

В связи с тем, что для проведения досрочных выборов в Верховную Раду в Украине была выбрана неблагоприятная дата, новоизбранный парламент может быть распущен досрочно, рассказал в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

По словам астролога, 21 июля Меркурий находился в ретроградном движении, а все, что делается при таком положении Меркурия, никогда не заканчивается в должный срок, а срывается.

"Потому можем ожидать, что через полтора-два года может возникнуть серьезный парламентский кризис либо конфликтные ситуации, которые приведут к досрочным парламентским выборам", - убежден астролог.

По прогнозам астролога, Дмитрий Разумков вполне способен возглавить парламент.

"А вот премьер-министра Украине назначит Госдеп США. В этом вопросе мало что будет зависеть от Владимира Зеленского – тут будет Америка задавать правила игры. Скорее всего, премьером станет Владислав Рашкован, Близнецы по знаку Зодиака, в гороскопе которого очевиден звездный час, и он связан с МВФ", - заявил Росс.

Читайте такжеРазумков отдал своей голос на выборах и заинтриговал насчет спикера новой РадыВообще, в новой Раде мало что будет решаться – все ключевые и важные решения будут приниматься в Офисе президента, считает астролог.

"Парламент станет ручным, плюс во многом страна будет управляться из Вашингтона. Ведь что партия Вакарчука связана с американскими деньгами, что Зеленский зависит от кредитов МВФ и долгов, которые Украина должна выплатить фонду", - резюмировал Влад Росс.

Напомним, ранее сообщалось, Слуга народа может получить 227 "штыков" и создать монокоалицию.

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