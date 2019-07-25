"Ад цифр и документов": пяти проблемным округам грозит пересчет голосов

В Украине ряду округов грозит пересчет голосов / Reuters

В 5 округах возможен повторный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах, заявили в Гражданской сети ОПОРА.

"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится ... уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская области", - написала в Facebook координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, члены комиссий "на грани нервного истощения, но маленький разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащая упаковка избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени".

"Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые с трудом сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса", - добавила Айвазовская.

Читайте такжеГосдеп США восторженно оценил результаты выборов в парламент УкраиныВместе с тем она добавила, что еще "есть до 5 августа".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.