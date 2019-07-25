"Ад цифр и документов": пяти проблемным округам грозит пересчет голосов

Открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий.
В 5 округах возможен повторный подсчет голосов на внеочередных парламентских выборах, заявили в Гражданской сети ОПОРА.
"Выборы - процесс, который, такое впечатление, никогда не закончится ... уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская области", - написала в Facebook координатор сети ОПОРА Ольга Айвазовская.
По ее словам, члены комиссий "на грани нервного истощения, но маленький разрыв между кандидатами, или же нарушения по процедуре транспортировки, например, ненадлежащая упаковка избирательной документации, является политически процедурным фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК, которые транспортировали эти бюллетени".
"Представьте, насколько люди счастливы возвращаться в ад цифр и документов, которые с трудом сдали до вторника. Уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссий, ибо последние не хотят идти в ОИК на перерасчет. А в одной из ОИК члены комиссий ко всему еще и отравились испорченным оливье. Полная безнадежность на скорое завершение процесса", - добавила Айвазовская.
Читайте такжеГосдеп США восторженно оценил результаты выборов в парламент УкраиныВместе с тем она добавила, что еще "есть до 5 августа".
Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.
Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.
По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.