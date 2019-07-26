"Толстозадым чиновникам пора на выход": социолог объяснил, почему россияне завидуют украинцам

Россия делала ставку на Медведчука / УНИАН

Отношение российской власти, включая официальные СМИ, и российского общества к событиям в Украине сильно различаются. Кремль эту тему пока что комментирует осторожно, по крайней мере, никаких жестких заявлений пока не прозвучало, рассказал в комментарии Главред социолог, публицист, автор книги Система Путина Игорь Эйдман.

"То, что у Кремля на уме, на языке у официальных пропагандистских СМИ. Они на протяжении всей парламентской, да и президентской кампании в Украине, пытаются транслировать один и тот же месседж: Украина не состоялась как государство, к власти в ней пришли какие-то странные люди – несерьезные, маргинальные, не имеющие политического опыта, шуты и клоуны", - объяснил эксперт.

По его словам, российские власти пытаются внушить людям, что в России в руководстве страны находятся серьезные люди и опытные политики, способные обеспечить стабильность государства, а в Украине к власти пришел не понятно кто, какая-то дворовая шантрапа и клоуны из цирка.

"С другой стороны, реакция российского населения, а, тем более, людей, настроенных критически по отношению к путинской власти (а таковых в России все больше и больше) – совершенно иная. Эта позиция четко просматривается в политизированном сегменте российских социальных сетей. Она сводится к следующему: "Нам бы такие свободные выборы. Нам бы такую демократию. Очень хорошо, что меняются элиты. Этих толстозадых чиновников, которые сидят в России у власти, а раньше в значительной степени сидели и в Украине, давно пора попросить на выход. Пришло время молодых и новых людей. Украинские выборы – и президентские, и парламентские – это демонстрируют". Как видим, реакция российской власти и общества – противоположная", - рассказал Эйдман.

Социолог добавил, что многие россияне уже не воспринимают пропаганду РосТВ. Они смотрят на Украину с надеждой и откровенно признаются, что завидуют украинцам, которые делают свой выбор в условиях демократии и могут голосовать за новых людей.

"На самом деле, российская пропаганда в ходе избирательной кампании работала не на Зеленского, а против него и его партии Слуга народа. Москва не была заинтересована в том, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте, а в Украине бы появилась сильная сплоченная власть. Россия была заинтересована в том, чтобы в Украине царил хаос, министерская чехарда, драки в парламенте, неустойчивость. Кремлю нужна слабая Украина, внутреннее расколотая и не имеющая твердой единой власти", - убежден Эйдман.

Социолог подчеркнул, что кремлевская пропаганда активнейшим образом работала на партию Медведчука Оппозиционная платформа – За жизнь.

Читайте такжеНовая ставка Путина: дипломат рассказал, как Кремль ответит на результаты выборов в Украине"У кого отбирала голоса медведчуковская партия? Очевидно, что не у партии Порошенко и не у других откровенно патриотических партий. Даже у Тимошенко Медведчук не смог бы забрать голоса, потому что у нее свой многолетний ядерный электорат, который не переманишь. Была борьба за русскоязычный электорат между партией Слуга народа и Оппозиционной платформой – За жизнь", - особо отметил Эйдман.

Резюмируя, эксперт заявил, что российская власть стремилась, чтобы Оппоплатформа "отъела" как можно больше голосов у Слуги народа и получила как можно больше мест в парламенте.

"Тогда партия Зеленского была бы вынуждена вступать в какие-то шаткие и непрочные коалиции. Поэтому Россией были затрачены бешенные ресурсы на поддержку и раскруту партии ОПЗЖ.

Так что слова о том, что Россия была заинтересована в успехе Зеленского или поддерживала его, просто не соответствуют действительности", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, 26 июля, в пятницу, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала 100% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду, которые прошли 21 июля. Согласно данным ЦИК, первое место получила партия Слуга народа - 43,16% избирателей отдали этой политической силе свои голоса. На втором месте - Оппозиционная платформа За жизнь – официально за нее проголосовали 13,05% избирателей.