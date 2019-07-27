Иллюзии Кремля рухнули, нужно договариваться: эксперт прокомментировал результаты выборов

В Москве ожидали большего, но получили столько, сколько смогли / vybor.ua

Пророссийская партия Оппозиционная платформа – За жизнь, которая проходит в парламент по результатам парламентских выборов, будет примерно такой же по численности, как и фракция Оппозиционного блока в Раде 8-го созыва. При этом политсила будет в изоляции и ни на что не сможет влиять. Об этом сказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"У Оппоблока тоже было около 40 депутатов, включая мажоритарщиков. У ОПЗЖ будет чуть-чуть больше, на несколько мандатов. При этом они окажутся в оппозиционном гетто, то есть будут в изоляции и ни на что не будут влиять", - считает Фесенко, передает Главред.

Он уверен, что ОПЗЖ не получит большой пост для своего лидера, иначе будет большое сопротивление общества.

"Соответственно, их влияние будет крайне ограничено. Максимум, что у них будет – парламентская трибуна для озвучивания каких-то своих идей, что периодически будет приводить к разным конфликтам, в том числе и к мордобитию, где жертвами будут становиться представители партии Медведчука", - прогнозирует Фесенко.

Тем временем в Москве ожидали большего, но получили столько, сколько смогли.

"Я надеюсь, что это лишит Москву иллюзий о том, что она может поменять власть в Украине через выборы. Ведь реально ситуация иная: на выборах в Украине ситуацию меняют только украинские избиратели. А пророссийский электорат в Украине ограничен. После этих выборов иллюзий у Кремля должно остаться меньше", - сказал Фесенко и выразил надежду, что в Кремле появится понимание того, что нужно договариваться с президентом Владимиром Зеленским.

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