"Крайний срок": ЦИК не установил результаты выборов в Раду в одном округе

Результаты выборов в Раду 2019 в крайний срок не установлены только в одном округе / УНИАН

В понедельник, 5 августа, на заседании Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 2019 в 198 одномандатных избирательных округах из 199.

Результаты выборов в Раду не были установлены в крайний срок - сегодня - только в округе №210, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, в этом округе на ряде участков не успели провести пересчет голосов, назначенный судом, и поэтому местной комиссии дали дополнительное время и обязали предоставить результаты подсчета во вторник, 6 августа, до 16:00.

Также ЦИК признал избранными в нардепы еще семерых кандидатов: