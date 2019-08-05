"Крайний срок": ЦИК не установил результаты выборов в Раду в одном округе

Результаты парламентских выборов 2019 не установлены в округе №210.
В понедельник, 5 августа, на заседании Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 2019 в 198 одномандатных избирательных округах из 199.
Результаты выборов в Раду не были установлены в крайний срок - сегодня - только в округе №210, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.
По данным агентства, в этом округе на ряде участков не успели провести пересчет голосов, назначенный судом, и поэтому местной комиссии дали дополнительное время и обязали предоставить результаты подсчета во вторник, 6 августа, до 16:00.
Также ЦИК признал избранными в нардепы еще семерых кандидатов:
- Округ №193 - победил кандидат от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Игорь Марчук;
- Округ №69 - победу одержал кандидат от партии Единый центр Виктор Балога;
- Округ №119 - победил кандидат от политсилы экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Михаил Бондарь;
- Округ №198 – победу получил самовыдвиженец Сергей Рудык;
- Округ №207 - победил кандидат от Слуги народа Максим Зуев;
- Округ №209 - победу одержал кандидат от Слуги народа Валерий Зуб;
- Округ №50 - победил кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин.