"Крайний срок": ЦИК не установил результаты выборов в Раду в одном округе

5 августа 2019, 23:39

Результаты парламентских выборов 2019 не установлены в округе №210.

Выборы 2019 - Результаты выборов в Раду 2019 в крайний срок не установлены только в одном округе
Результаты выборов в Раду 2019 в крайний срок не установлены только в одном округе / УНИАН

В понедельник, 5 августа, на заседании Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины 2019 в 198 одномандатных избирательных округах из 199.

Результаты выборов в Раду не были установлены в крайний срок - сегодня - только в округе №210, пишет УНИАН со ссылкой на корреспондента.

По данным агентства, в этом округе на ряде участков не успели провести пересчет голосов, назначенный судом, и поэтому местной комиссии дали дополнительное время и обязали предоставить результаты подсчета во вторник, 6 августа, до 16:00.

Также ЦИК признал избранными в нардепы еще семерых кандидатов:

  • Округ №193 - победил кандидат от партии президента Владимира Зеленского Слуга народа Игорь Марчук;
  • Округ №69 - победу одержал кандидат от партии Единый центр Виктор Балога;
  • Округ №119 - победил кандидат от политсилы экс-президента Петра Порошенко Европейская солидарность Михаил Бондарь;
  • Округ №198 – победу получил самовыдвиженец Сергей Рудык;
  • Округ №207 - победил кандидат от Слуги народа Максим Зуев;
  • Округ №209 - победу одержал кандидат от Слуги народа Валерий Зуб;
  • Округ №50 - победил кандидат от Оппозиционного блока Руслан Требушкин.
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Петр Порошенко Оппозиционный блок Владимир Зеленский ЦИК Виктор Балога Слуга народа выборы 2019 результаты выборов Европейская солидарность Руслан Требушкин
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