ЦИК распустила комиссию на скандальном 210 округе

Полномочия ОИК пока что возьмет на себя ЦИК / УНИАН

Центризбирком распустил избирательную комиссию №210 в Прилуках Черниговской области, которая должна была сегодня огласить окончательные результаты выборов в парламент.

Как сообщает пресс-служба, 16 августа ЦИК рассмотрела отдельные вопросы деятельности ОИК № 210, которая должна была составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный" и транспортировать его в Центризбирком не позднее 12:00 16 августа 2019 года. Однако, этого так и произошло. Таким образом, ОИК №210 своим бездействием грубо нарушила закон "О выборах народных депутатов Украины".

"Полномочия ОИК ОИО № 210 об установлении итогов голосования в этом округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 будет осуществлять Центральная избирательная комиссия", - говорится в сообщении.

ЦИК также обратится к Национальной полиции для обеспечения сохранности избирательной документации до формирования нового состава ОИК.

Напомним, 16 августа в Прилуках Черниговской области на избирательном округе №210 произошли столкновения. На один их этажей здания закинули дымовую шашку.

Согласно данным на сайте ЦИК, победителем в мажоритарном округе №210 признан самовыдвиженец Сергей Коровченко – за него проголосовали 21,24% избирателей. Его ближайший соперник - самовыдвиженец Борис Приходько - отстал лишь на 101 голос.