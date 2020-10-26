Экс-нардеп после срока за убийство победил на местных выборах - СМИ

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец.
Экс-нардеп Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на должность руководителя объединенной территориальной общины по соседству с местом убийства.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную избирательную комиссию.
"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили в местной избирательной комиссии.
В Комиссии уточнили, что оформление протоколов продолжается.
Оппоненты Лозинского в разговоре с журналистами также подтвердили его победу.
Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от Слуги народа Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.
К слову, Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.
История Виктора Лозинского – что было ранее:
- 20 апреля 2011 года Виктор Лозинский был осужден за убийство к 15 годам лишения свободы. Суд признал Лозинского, экс-прокурора Голованивского района Евгения Горбенко, экс-начальника Голованивского райотдела милиции Михаила Ковальского, а также егеря Василия Перепелицу виновными в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийника.
- 11 июня 2014 года по решению суда бывшего нардепа Лозинского освободили из заключения по состоянию здоровья. Позже он был снова помещен в колонию.
- В 2016 году Лозинскому пересчитали срок заключения по "закону Савченко", согласно которому день в СИЗО считается за два, и он вышел на свободу.
- В мае 2019 года Днепровский районный суд Киева снял судимость с Лозинского.