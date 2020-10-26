Экс-нардеп после срока за убийство победил на местных выборах - СМИ

Лозинский вышел из тюрьмы по "закону Савченко"/ УНИАН

Экс-нардеп Виктор Лозинский, которого приговорили к 15 годам заключения за убийство, победил в голосовании на должность руководителя объединенной территориальной общины по соседству с местом убийства.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную избирательную комиссию.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на пост руководителя Подвысоцкого ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили в местной избирательной комиссии.

В Комиссии уточнили, что оформление протоколов продолжается.

Оппоненты Лозинского в разговоре с журналистами также подтвердили его победу.

Виктор Лозинский шел на выборы как самовыдвиженец. Его главным конкурентом был кандидат от Слуги народа Сергей Балицкий, семья которого имеет агробизнес в регионе.

К слову, Подвысоцкая ОТГ относится к Голованевскому району, где в 2009 году и произошло убийство. В ней живут 4,79 тысячи избирателей.

История Виктора Лозинского – что было ранее: