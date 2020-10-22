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Кернес и Кучер выходят во второй тур на выборах мэра Харькова - опрос

22 октября 2020, 09:35

За лидеров избирательной гонки готовы отдать свои голоса две трети харьковчан.

Выборы
Кернес и Кучер выходят во второй тур на выборах мэра Харькова / УНИАН

Мэр Харькова Геннадий Кернес и губернатор Алексей Кучер, кандидат в мэры Харькова от партии "Слуга Народа", выходят во второй тур выборов городского головы. За них готовы проголосовать две трети харьковчан.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании Content Dynamics.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, Кернеса поддержали бы 46,7%, а Кучера – 20,7% харьковчан, которые собираются голосовать и определились с выбором.

Кандидат от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Фельдман может заручиться поддержкой 10% избирателей. За Игоря Черняка (Блок Светличной "Разом") и Олега Абрамичева (Европейская Солидарность) готовы проголосовать по 3,5% харьковчан.

Чтобы победить в первом туре, кандидат должен набрать 50%+1 голос. Если никто из претендентов на пост городского головы не демонстрирует такой результат, во второй тур выходят два кандидата, получившие наибольшее количество голосов.

Опрос проводился независимой маркетинговой компанией Content Dynamics с 19 по 20 октября методом личного интервью. Было опрошено 1200 респондентов старше 18 лет, которые постоянно проживают в Харькове. Метод опроса - личные интервью ("F2F") с использованием электронных носителей (планшет). Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8% в 95% доверительном интервале.

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