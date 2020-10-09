Местные выборы в Украине: супруга Ляшко "как львица" идет в политику

Супруга Ляшко идет на выборы

Супруга лидера радикалов Олега Ляшко Росита, вслед за Мариной Порошенко, решила баллотироваться на выборах в Киевоблсовет от его политсилы.

О решении своей второй половинки Олег Ляшко сообщил в Facebook.

Он отметил, что когда-то сам предлагал ей присоединиться к Радикальной партии.

"Когда-то предложил ей самой приобщиться к нашей политической команде. Матерь Божия, что я выслушал... А теперь сама захотела. Вспоминает нашего любимого Черчилля, который говорил о том, что если ты не занимаешься политикой – она ​​занимается тобой", – написал радикал.

Также Ляшко отметил, что супруга решила пойти в политику не ради него.

"Возможно, вы подумаете, что она это делает ради меня. Это просто вы ее не знаете. Это ее выбор. И она будет бороться, как львица. Дома я и сам ее иногда немного побаиваюсь...", – признался политик.

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На сайте Центральной избирательной комиссии в списке Радикальной партии в Киевский областной совет Росита Ляшко значится под первым номером.

Росита Ляшко – жена лидера Радикальной партии Олега Ляшко, родилась в Днепре, по образованию – библиограф общественно-политической литературы.