Определена дата второго тура выборов мэра во Львове

Назначен второй тур местных выборов во Львове / УНИАН

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы - за кресло мэра города во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.

Как заявил руководитель ТИК Игорь Слипецкий, второй тур местных выборов во Львове, в котором встретятся действующий мэр и бывший глава областной государственной администрации, состоятся 22 ноября, передает местное издание ZAXID.NET.

Отметим, Садовой и Синютка выражали готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.

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