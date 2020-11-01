Определена дата второго тура выборов мэра во Львове

Садовой и Синютка выражали готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.
Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы - за кресло мэра города во втором туре будут соревноваться Андрей Садовой и Олег Синютка.
Как заявил руководитель ТИК Игорь Слипецкий, второй тур местных выборов во Львове, в котором встретятся действующий мэр и бывший глава областной государственной администрации, состоятся 22 ноября, передает местное издание ZAXID.NET.
Отметим, Садовой и Синютка выражали готовность провести дебаты перед вторым туром голосования.
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Автор: Екатерина Трохимчук