Пять вопросов от Зеленского: когда ждать результатов

У президента считают, что опрос был проведен "на высшем уровне".
Результаты всеукраинского опроса, который был организован главой государства Владимиром Зеленским, планируют озвучить уже завтра, 26 октября.
"Опрос прошел на высоком уровне. Люди активно принимали участие в опросе. Люди круто восприняли этот опрос", - заявил координатор опроса Артем Гагарин на брифинге вечером в воскресенье, 25 октября.
Гагарин отметил, что интервьюеры находились за пределами избирательных участков.
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"На завтра планируем подбить предварительные результаты. Заказчик опроса - партия "Слуга народа" огласит результаты", - добавил Гагарин.
Опрос Зеленского - о чем шла речь ранее:
- Сегодня на некоторых избирательных участках состоялся опрос, организованный Владимиром Зеленским, который состоял из пяти вопросов.
- В Сети появилось множество рассказов и видео-подтверждений о том, что каждый желающий мог взять любое количество бюллетеней для голосования. Кроме того, избиратели пожаловались на то, что опросами на выходе из участков занимались несовершеннолетние, которые не имеют права по законодательству принимать участие в какой-либо деятельности, связанной с выборами.
- Ранее в Офисе президента подчеркнули, что результаты волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий - в отличие от конституционного референдума. Сам глава государства объяснил, что хочет таким образом "почувствовать народ".
Автор: Екатерина Трохимчук