Пять вопросов от Зеленского: когда ждать результатов

Пять вопросов от Зеленского - когда будут результаты опроса

Результаты всеукраинского опроса, который был организован главой государства Владимиром Зеленским, планируют озвучить уже завтра, 26 октября.

"Опрос прошел на высоком уровне. Люди активно принимали участие в опросе. Люди круто восприняли этот опрос", - заявил координатор опроса Артем Гагарин на брифинге вечером в воскресенье, 25 октября.

Гагарин отметил, что интервьюеры находились за пределами избирательных участков.

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"На завтра планируем подбить предварительные результаты. Заказчик опроса - партия "Слуга народа" огласит результаты", - добавил Гагарин.

Опрос Зеленского - о чем шла речь ранее: