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Рано радовался: Ляшко пока проигрывает довыборы в Раду Слуге народа Гунько

26 октября 2020, 11:40

Олег Ляшко обвинил Слугу народа Гунько в подкупе избирателей.

Кроме общегосударственных местных выборов, в Черниговской области выбирали и депутата Верховной Рады / УНИАН

В Черниговской области после обработки 17,58% протоколов на 208-м одномандатном избирательном округе на довыборах в Верховную Раду пока лидирует кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко - на втором месте.

Как сообщают в ЦИК, у Гунько пока что 35,47% голосов, у Ляшко – 33,71%. Самовыдвиженка Людмила Давиденко, вдова погибшего нардепа Валерия Давыденко, - на третьем месте с 22,48%.

Вечером, 25 октября, после закрытия всех избирательных участков, Олег Ляшко на своей странице в Facebook написал, что победил на довыборах народного депутата и возвращается в Верховную Раду.

"Спасибо всем и каждому за победу на 208-м округе. Это наша общая победа! Я вернулся", — отметил Ляшко.

Однако, после промежуточных результатов, которые обнародовали в Центризбиркоме, Ляшко обвинил Слугу народа Гунько в подкупе избирателей.

"Мы выиграли выборы в 208 округе, но проиграли подкупа и коррупции власти... В результате кандидат от власти Гунько скупил 50% избирателей округа и в коррупционный способ купил мандат народного депутата. Поэтому мы не признаем результатов этих купленных выборов, требуем справедливого расследования и наказания всех причастных к масшабного подкупа избирателей 208 округа", - заявил Ляшко.

Отметим, парламентские выборы в 208-м округе состоялись параллельно с местными 25-го октября.

Напомним, в 2019 году по 208-му округу в Верховную Раду прошел Валерий Давыденко. 23 мая его нашли мертвым в своем офисе в центре Киева. Основная версия его смерти - самоубийство.​

Местные выборы 2020 - о чем ранее писал Главред:

Олег Ляшко выборы в Раду Выборы-2020
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