Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского

Известно, что спикер Рады голосовал избирательном участке № 800982.
Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, почему отказался принимать участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинском опросе.
Как заявил глава Верховной рады с интервью 24 каналу, на участке не было интервьюеров, а ждать их не было времени.
Известно, что Разумков голосовал избирательном участке № 800982, который расположен в Киеве.
Опрос Зеленского - о чем шла речь ранее:
- Сегодня на некоторых избирательных участках состоялся опрос, организованный Владимиром Зеленским, который состоял из пяти вопросов.
- В Сети появилось множество рассказов и видео-подтверждений о том, что каждый желающий мог взять любое количество бюллетеней для голосования. Кроме того, избиратели пожаловались на то, что опросами на выходе из участков занимались несовершеннолетние, которые не имеют права по законодательству принимать участие в какой-либо деятельности, связанной с выборами.
- Ранее в Офисе президента подчеркнули, что результаты волеизъявления не будут иметь каких-либо юридических последствий - в отличие от конституционного референдума. Сам глава государства объяснил, что хочет таким образом "почувствовать народ".
Автор: Екатерина Трохимчук