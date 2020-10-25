Разумков пояснил, почему проигнорировал опрос Зеленского

Разумков не стал ждать опроса Зеленского / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, почему отказался принимать участие в инициированном президентом Украины Владимиром Зеленским всеукраинском опросе.

Как заявил глава Верховной рады с интервью 24 каналу, на участке не было интервьюеров, а ждать их не было времени.

Известно, что Разумков голосовал избирательном участке № 800982, который расположен в Киеве.

Опрос Зеленского - о чем шла речь ранее: