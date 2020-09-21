У Зеленского назвали условие переноса местных выборов 2020

Перенос выборов является сложным процессом, подчеркнул Михаил Подоляк / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переноса местных выборов в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, пока ситуация с COVID-19 в Украине более-менее контролируется.

Подоляк обратил внимание на то, что перенос или отмена выборов 2020 является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

По его мнению, эта тема выгодна многим политическим группам и оппозиционным силам: "Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании".

"То есть причины для переноса (местных выборов в Украине, - ред.)должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.

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Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.