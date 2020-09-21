УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Выборы-2020

У Зеленского назвали условие переноса местных выборов 2020

21 сентября 2020, 09:54

Тема переноса местных выборов используется оппозиционным силам, уверен Михаил Подоляк.

выборы 2019
Перенос выборов является сложным процессом, подчеркнул Михаил Подоляк / Reuters

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переноса местных выборов в Украине в связи с эпидемией коронавируса.

Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, пока ситуация с COVID-19 в Украине более-менее контролируется.

Подоляк обратил внимание на то, что перенос или отмена выборов 2020 является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.

По его мнению, эта тема выгодна многим политическим группам и оппозиционным силам: "Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании".

"То есть причины для переноса (местных выборов в Украине, - ред.)должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.

Читайте такжеВ ЦИК оценили вероятность отмены местных выборов в городах и районах красной зоны

Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.

  • 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
  • 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.
  • Процесс выдвижения кандидатов продлится до 24 сентября включительно.
Выборы-2020 местные выборы в Украине Михаил Подоляк офис президента новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:55
Коронавирус в Киеве вплотную подошел к новой психологической отметке
09:54
У Зеленского назвали условие переноса местных выборов 2020 Видео
09:43
Гороскоп для всех на 22 сентября: продвижение и успех в любых сделках Видео
09:39
В США поймали женщину, которая хотела отравить Трампа - СМИ Видео
09:29
Эпидемиолог оценил шансы появления вакцины от Covid-19 в ближайшем будущем Видео
09:04
Номер Навального в томском отеле проинспектировал Роспотребнадзор Видео
09:03
Коронавирус в Украине: за сутки - тысячи новых зараженных и 26 смертей Видео
08:42
Коронавирус "приехал" в Китай на упаковке с деликатесом из России Видео
08:39
Гороскоп для всех на 21 сентября: кого ждет "взлет" к высотам Видео
08:38
США выдвинули России ультиматум мнение
08:30
Маски для лица увеличивают шансы болеть коронавирусом бессимптомно - ученые Видео
08:01
"Закроют всё": почему эксперты предрекают школам тотальный карантин
08:00
В Украине обновили зоны карантина: какие города попали под самые строгие ограничения Видео
07:33
Коронавирус в школах и детсадах: эпидемиолог озвучил главную проблему Видео
07:17
Где в Киеве бесплатно или недорого сдать тест на коронавирус
06:59
Кравчук рассказал, как нужно изменить Минские соглашения
06:55
Китайский секрет: что скрывают в Пекине о коронавирусе мнение
06:32
В моду вошли удивительные женские шарфы цвета марсала и изумруда - фото Фото
05:59
По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко Видео
05:27
Красивые поздравления с Рождеством Богородицы – в прозе, стихах и картинках
05:01
"ЛДНР" на позициях ВСУ: Кравчук поставил жесткое условие по Донбассу Видео
04:34
Назван главный прун по знаку Зодиака Видео
03:56
Журналист объяснил, как США помогут Украине вернуть Крым и Донбасс Видео
03:05
В Минздраве рассказали, как бесплатно сдать тест на коронавирус
02:13
Мика Ньютон рассказала о борьбе с раком и назвала первый симптом Видео
00:55
Коронавирус бьет в упор: эксперт рассказала, кто рискует стать жертвой COVID-19 Видео
00:30
Танці з зірками 2020 4 выпуск: кто покинул шоу 20 сентября Видео
00:21
В моде густые брови в стиле 80-х: как быстро отрастить брови дома
20 сентября, воскресенье
23:57
Температурные качели: синоптики дали прогноз погоды до конца осени Видео
23:55
Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 3 выпуск - 20 сентября Видео
23:31
Мощный взрыв на пивзаводе в Киеве: всплыла истинная причина
23:07
"Крымчане России не нужны": зачем Путин стягивает войска на полуостров
22:41
Резников поведал о перспективах введения миротворцев на Донбасс
22:12
Коронавирус в Украине "вошел в азарт" – за сутки почти три тысячи больных Видео
21:58
Тихановская дала рецепт прекращения жестоких столкновений силовиков с протестующими Видео
21:39
В горсовете Харькова рассказали, когда Кернес вернется домой Видео
21:25
Изысканные блинчики-чебуреки на скорую руку: пошаговый рецепт Видео
21:14
Ответка "партизан": в Беларуси опубликовали новые данные об "упырях" из МВД Видео
21:07
"Ад на земле": мэр Немирова поведал об ужасах китайского вируса
20:42
Илларионов объяснил вмешательство Запада в дела Беларуси Видео
20:33
В Минфине подсчитали стоимость борьбы с коронавирусом
20:14
Создатель Новичка раскрыл историю разработки отравившего Навального яда Видео
20:03
Билл Гейтс спрогнозировал сроки окончания пандемии COVID-19 Видео
19:58
"Нам не страшно": сын Лукашенко откровенно высказался о протестах
19:48
От жара до сильных болей: врач объяснила, почему коронавирус мучает пациентов по-разному Видео
19:32
Антибиотики под запретом: в Украине запустят электронные рецепты
19:00
Столкновения на акциях протеста в Беларуси: стало известно число задержанных Видео
18:58
Мощный пожар на базе отдыха под Одессой: обнаружено обгоревшее тело
18:54
В России рассказали, как Лукашенко отдаст Москве огромный долг Видео
18:07
Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять