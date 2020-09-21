У Зеленского назвали условие переноса местных выборов 2020

Тема переноса местных выборов используется оппозиционным силам, уверен Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал вероятность переноса местных выборов в Украине в связи с эпидемией коронавируса.
Как подчеркнул он в комментарии РБК-Украина, пока ситуация с COVID-19 в Украине более-менее контролируется.
Подоляк обратил внимание на то, что перенос или отмена выборов 2020 является сложным юридическим процессом, который тянет огромные расходы из бюджета и впоследствии обязательно попадет под судебные процессы.
По его мнению, эта тема выгодна многим политическим группам и оппозиционным силам: "Это банальный, низкозатратный, некреативный, но весьма скандальный способ вести агрессивную часть пропагандистской избирательной кампании".
"То есть причины для переноса (местных выборов в Украине, - ред.)должны быть настолько убойными и юридически выверенными, чтобы иметь возможность отстоять все это в судах и получить право на законное списание объемных бюджетных средств, потраченных на организацию процесса", - добавил Подоляк.
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Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.
По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.
- 5 сентября в Украине стартовал избирательный процесс в рамках подготовки и проведения местных выборов, которые запланированы на 25 октября.
- 15 сентября начался процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.
- Процесс выдвижения кандидатов продлится до 24 сентября включительно.