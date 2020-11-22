В Днепре мужчина в трусах устроил дебош на выборах

В Днепре на выборах задержали мужчину в трусах / УНИАН

В Днепре во втором туре на выборах мэра города массовый характер приобрела тенденция фотографирования бюллетеней, причем один избиратель сразу после неудачного снимка разделся прямо на избирательном участке.

"Зафиксировали попытки фотографировать проданные голоса, человека вывели на улицу составили протокол, и он решил пожертвовать свою одежду бездомным, после его в трусах передали полиции. Позже за школой обнаружили куратора со списками, который проверял факт голосования. Гражданин нарушавший закон тоже решил пожертвовать свою одежду бездомным, после чего его увезла полиция", - написал в Facebook депутат местного горсовета Северин Маринчук.

/ Фото: Facebook/Северин Маринчук

/ Фото: Facebook/Северин Маринчук

Пользователи иронично отреагировали на инцидент в комментариях под постом.

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