В Днепре мужчина в трусах устроил дебош на выборах

Гражданин нарушал закон, фотографируя бюллетени.
В Днепре во втором туре на выборах мэра города массовый характер приобрела тенденция фотографирования бюллетеней, причем один избиратель сразу после неудачного снимка разделся прямо на избирательном участке.
"Зафиксировали попытки фотографировать проданные голоса, человека вывели на улицу составили протокол, и он решил пожертвовать свою одежду бездомным, после его в трусах передали полиции. Позже за школой обнаружили куратора со списками, который проверял факт голосования. Гражданин нарушавший закон тоже решил пожертвовать свою одежду бездомным, после чего его увезла полиция", - написал в Facebook депутат местного горсовета Северин Маринчук.
Пользователи иронично отреагировали на инцидент в комментариях под постом.
Главное, что в маске
Шоу продолжается... "Битва динозавров"...
А чего он так одет, запарился
Спектакль, артисты те же
Осенний марафон
Отметим, в Днепре за должность городского главы соревнуются действующий мэр Борис Филатов и выдвиженец Общественной силы Загид Краснов.
Читайте такжеВторой тур местных выборов показал низкую явку избирателейМестные выборы
В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.
Выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).
По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.
В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, повторное голосование пройдет уже в 2021 году.
Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.