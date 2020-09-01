В Минздраве рассказали, когда школьников ждут короткие каникулы

Короткие каникулы связаны с местными выборами в Украине - Степанов/ УНИАН

Власти могут отправить школьников на короткие каникулы из-за работы избирательных комиссий, которые зачастую расположены в помещениях учебных заведений. Речь идет о каникулах во время заседаний комиссий и подсчета голосов избирателей в рамках кампании по местным выборам.

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов, сообщает Укринформ.

Министр уверяет, что власти готовы пойти на реализацию такой инициативы.

"Если говорить о школах, то мы понимаем, что нужно будет делать дополнительные небольшие каникулы, чтобы в это время были заседания комиссий, подсчет голосов", - считает Степанов.Читайте такжеМестные выборы в Украине: ЦИК назвала дату старта избирательной кампании

Также он подчеркнул, что через несколько дней Министерство здравоохранения и Центральная избирательная комиссия окончательно определятся с алгоритмом рекомендаций по проведению избирательной кампании на местных выборах.

Ранее Максим Степанов заявил, что правительство больше не планирует вводить общенациональные противоэпидемиологические ограничения и сосредоточится на адаптивном карантине. Жесткие карантинные меры – включая остановку работы общественного транспорта и закрытие школ – могут быть введены только в тех городах и районах, которые определены в красную эпидемиологическую зону.