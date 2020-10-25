В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол

Результаты показывают, что в областном центре состоится второй тур.
В Николаеве в первом туре местных выборов 25 октября лидирует действующий мэр Александр Сенкевич, который представляет партию Прозизиция, и набирает 40,78% голосов.
Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.
По предварительным данным, Сенкевич в первом туре не побеждает на выборах мэра. Если эти данные подтвердятся официальными результатами выборов, то второй тур выборов в Николаеве будет. Второе место занял Владислав Чайка с результатом более 26,77%.
Результаты выборов мэра Николаева (данные экзит-пола):
- Александр Сенкевич, Пропозиция – 40,78%
- Владислав Чайка, ОПЗЖ – 26,77%
- Татьяна Домбровская, Слуга народа – 16,81%
- Николай Круглов, Наш край – 7,11%
- Юрий Гранатуров, За майбутне – 5,23%
- Александр Садиков, Николаевцы – 3,3%
В городской совет Николаева жители максимально поддержали партии "ОПЗЖ" (26,74%) и "Пропозиция" (23,79%).
Результаты выборов в городской совет Николаева (данные экзит-пола):
ОПЗЖ – 26,74%
Пропозиция – 23,79%
Слуга народа – 19,62%
Европейская солидарность – 6,87%
Партия Шария – 5,48%
Наш край – 5,37%
Николаевцы – 4,32%
За майбутне – 3,98%
Перемога Пальчевского – 1,25%
Батькивщина – 1,05%
Остальные политические силы набрали менее одного процента голосов.
Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.
Местные выборы 2020
25 октября в Украине состоялись местные выборы в 24 областях Украины.
Украинцы выбирали депутатов местных советов и сельских, поселковых, а также городских голов.
Впервые выборы проходили по новому избирательному законодательству, с открытыми партийными списками, и с соблюдением гендерных квот.
Выборы мэров проводились по мажоритарной избирательной системе абсолютного большинства.
В городах с более чем 75 тыс. жителей избранным городским головой будет считаться кандидат, который набирает 50% голосов и более. Если ни один кандидат не получает более половины голосов, то победитель гонки определится во втором туре, который ориентировочно состоится 15 ноября.