В Николаеве на выборах побеждает действующий мэр Сенкевич – экзит-пол

Сенкевич выходит во второй тур выборов мэра / УНИАН

В Николаеве в первом туре местных выборов 25 октября лидирует действующий мэр Александр Сенкевич, который представляет партию Прозизиция, и набирает 40,78% голосов.

Результаты обнародовал в прямом эфире Савик Шустер. Погрешность опроса составляет 1,9%.

По предварительным данным, Сенкевич в первом туре не побеждает на выборах мэра. Если эти данные подтвердятся официальными результатами выборов, то второй тур выборов в Николаеве будет. Второе место занял Владислав Чайка с результатом более 26,77%.

Результаты выборов мэра Николаева (данные экзит-пола):

Александр Сенкевич, Пропозиция – 40,78%

Владислав Чайка, ОПЗЖ – 26,77%

Татьяна Домбровская, Слуга народа – 16,81%

Николай Круглов, Наш край – 7,11%

Юрий Гранатуров, За майбутне – 5,23%

Александр Садиков, Николаевцы – 3,3%

В городской совет Николаева жители максимально поддержали партии "ОПЗЖ" (26,74%) и "Пропозиция" (23,79%).

Результаты выборов в городской совет Николаева (данные экзит-пола):

ОПЗЖ – 26,74%

Пропозиция – 23,79%

Слуга народа – 19,62%

Европейская солидарность – 6,87%

Партия Шария – 5,48%

Наш край – 5,37%

Николаевцы – 4,32%

За майбутне – 3,98%

Перемога Пальчевского – 1,25%

Батькивщина – 1,05%

Остальные политические силы набрали менее одного процента голосов.

Опросы проводились в 12 крупнейших городах Украины (Киев, Харьков, Одесса, Львов, Днепр, Мариуполь, Кривой Рог, Черновцы, Николаев, Винница, Черкассы, Ужгород), опрошены были 39 622 человека, а погрешность составит около 2%.

Местные выборы 2020