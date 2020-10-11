В Слуге народа анонсировали "неизбежное" объединение с партией кума Путина

В Слуге народа не исключили коалицию с партией Виктора Медведчука / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Александр Качура спрогнозировал вероятные политические конфигурации после местных выборов в Украине.

Как подчеркнул он в интервью информагентству Единство, после местных выборов Слуга народа может войти в коалицию с Оппозиционной платформой – За жизнь.

Качура считает "неизбежным" такой расклад в областях "юго-востока", где СН и ОПЗЖ могут стать лидерами симпатий избирателей.

То же время он исключил, что в западных областях Слуга народа может создавать коалицию с Европейской солидарностью.

"С этой партией (ЕС, - ред.) … люди не воспримут такое сотрудничество", - добавил Качура.

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Напомним, ранее лидер парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сделал неоднозначное заявление по поводу участия его политсилы в предстоящих местных выборах 2020.

По его словам, партии Слуга народа на местных выборах в Украине будет выгоднее проиграть, чтобы избиратели в преддверии следующих парламентских выборов не смогли их обвинить в неспособности решить проблемы на местах.