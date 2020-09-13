В Слуге народа рассказали, как хотят поменять документ Рады о местных выборах

Александр Качура / УНИАН

Александр Качура, нардеп из фракции Слуга народа (политсила президента Владимира Зеленского), в деталях объяснил свое предложение о внесении изменений в постановление парламента о проведении местных выборов в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Качура отдельно напомнил ‒ изменения в постановление были предложены им еще 28 июня 2020 года. Т.е. задолго до того, как на переговорах в Минске делегация России потребовала от делегации Украины в Трехсторонней контактной группе пересмотреть вопрос местных выборов в ОРДЛО.

"Какие изменения мы хотим внести в постановление и почему это необходимо? В пункте 2 постановления мы предлагали провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольных территориях по украинскому законодательству. Речь не идет о неподконтрольных территориях. Мы должны обеспечить священное избирательное право украинских граждан на подконтрольных территориях и выбрать легитимных представителей в органы местного самоуправления, которые, в свою очередь, смогут официально представлять эти территории в отношениях с центральными органами государственной власти Украины и могут быть привлечены к "минскому процессу", – написал нардеп.

Кроме того, Качура предложил изменить пункт 4 соответствующего постановления Верховной Рады и сделать его более "сухим" и юридически взвешенным.

"В постановлениях Верховной Рады не должно быть места для эмоций и политических лозунгов. А порядок выхода из ситуации, сложившейся на Донбассе, должен соответствовать нормативам ООН и ОБСЕ. Предложенная мной редакция: "4. Выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, не назначенные в соответствии с пунктом 2 этого постановления, будут назначены в установленные отдельными законами порядке и сроки при условиях: полноценного завершения на соответствующих территориях процедур по разоружению, демилитаризации и реинтеграции в соответствии со стандартами ООН и ОБСЕ", – подытожил он.

Читайте такжеЭксперт пояснил, помешает ли коронавирус проведению местных выборов

Напомним, ранее Главред сообщал: