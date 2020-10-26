В Слуге народа с оптимизмом восприняли результаты экзит-полов

Корниенко отреагировал на результаты выборов / УНИАН

Глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что не считает местные выборы 2020 года провалом для своей политической силы.

Политик во время брифинга после объявления первых результатов экзит-полов заявил, что выборы прошли честно и прозрачно, несмотря на пандемию, поэтому для украинцев это значимое событие.

"Это настоящий праздник демократии, и здесь надо праздновать, а не горевать. Народ избрал своих представителей, большие проценты местных партий в горсоветы – это в принципе нормальное явление, так же как большой процент партии "Слуга народа" в местные и областные советы", – отметил он.

Корниенко оптимистично воспринял результаты голосования и заявил, что в масштабах страны результаты Слуги народа будут вполне приемлемыми.

"Мы будем работать с этими депутатами, а именно над обновлением качества работы местных советов, это будет более вдумчивая и серьезная работа, которая направлена на интересы общины", – пояснил он.

По словам лидера партии, выборы провальными для Слуги народа он не считает.

Читайте такжеВ ЦИК и Опоре подсчитали, сколько украинцев явились на выборы 2020"Нет, я так не считаю. У нас 1400 кандидатов на председателей общин, давайте посмотрим на результаты Слуги народа в целом по Украине – по руководителям общин, в областные советы и городские советы", - подчеркнул депутат.

"Потом будем говорить о каких-то провалах, а особенно на фоне партий, которые много на что претендовали в этой кампании, но мы видим по экзитполам, у них тоже есть ситуация на грани", - сказал глава партии Слуга народа.

Местные выборы 2020