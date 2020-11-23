Выборы в Ровно, Полтаве, Бердянске: кого поддержали избиратели

22 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов / УНИАН

В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров. В ряде городов уже известны предварительные результаты выборов.

Выборы в Бердянске

Во втором туре местных выборов в Бердянске, по предварительным данным, побеждает кандидат от партии За будущее Валерий Баранов. Об этом свидетельствуют результаты параллельного подсчета голосов, сообщает Бердянск 24.

Баранов лидирует с отрывом в 900 голосов. Его сопереник - кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Свидло.

Валерий Баранов - 51,42% голосов избирателей;

Александр Свидло - 48,56%.

Сообщается, что Баранов с небольшим отрывом лидирует на большинстве избирательных участков, тогда как Свидло победил в военном городке, на избирательных участках в общеобразовательной школе № 11 и в Бердянском профессиональном лицее.

В штабе Баранова уже заявили о победе.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в Бердянске на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 составила 39,23%.

Выборы в Полтаве

Во втором туре местных выборов в Полтаве побеждает бывший мэр Полтавы Александр Мамай от партии За будущее. Об этом сообщает местное издание Новинар Полтавщины со ссылкой на избирательный штаб политсилы.

Сообщается, что Мамай набрал 54% голосов избирателей. Его оппонент - представитель партии Слуга народа Сергей Иващенко - 46%. Разрыв составляет около 3300 голосов.

Экзит-полы в Полтаве не проводили. Продолжается официальный подсчет голосов.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в Полтаве на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 составила 25,52%.

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Выборы в Ровно

Кандидат от партии Европейская солидарность Александр Третьяк выигрывает выборы городского головы в Ровно. По данным подсчета 100% протоколов, он набирает 50,18% голосов.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что за него проголосовали 27 412 избирателей. Его оппонент Виктор Шакирзян (Ровно вместе) отстает почти на 3% с результатом 47,76%, он получил 26 093 голоса.

Третьяк на брифинге поблагодарил ровенчан за поддержку.

Напомним, по данным экзит-пола Социс, во втором туре выборов мэра Ровно 22 ноября побеждает Виктор Шакирзян (Ровно вместе). Его оппонент Александр Третьяк (Европейская Солидарность) получил 46,03% голосов.

"Исследованием было охвачено 30 избирательных участков по всей территории города, расположенных равномерно и пропорционально, в соответствии с территорий города. Опрошено - 1914 избирателей", - говорится в сообщении.

По данным Центризбиркома, явка избирателей в Ровно на момент закрытия избирательных участков по состоянию на 20:00 составила 30,35%.

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