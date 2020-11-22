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Второй тур выборов: известны экзит-полы в Славянске, Ровно, Полтаве

22 ноября 2020, 21:40

Результаты голосования должны быть установлены до 27 ноября включительно.

выборы
Выборы мэров: первые данные / УНИАН

22 ноября состоялось повторное голосование на выборах городских голов в 11 городах, и уже известны предварительные результаты.

Как информирует Социс, во втором туре выборов мэра Ровно 22 ноября побеждает Виктор Шакирзян (Ровно вместе). Его оппонент Александр Третьяк (Европейская Солидарность) получил 46,03% голосов.

"Исследованием было охвачено 30 избирательных участков по всей территории города, расположенных равномерно и пропорционально, в соответствии с территорий города. Опрошено - 1914 избирателей", - говорится в сообщении.

Во втором туре выборов мэра Славянска побеждает действующий мэр Вадим Лях, который получил 58,8% голосов избирателей. Его оппонент, Павел Придворов, получил 41,2% голосов. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола компании Research & Branding Group.

На выборах мэра Полтавы, по предварительным данным, лидирует Сергей Иващенко. У него 41,6% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного местным интернет-изданием "Полтавщина". У его политического оппонента Александра Мамая - 33,1%.

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Местные выборы

  • В воскресенье, 15 ноября, в Украине состоялось повторное голосование на местных выборах.

  • Выборы прошли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область); Краматорске (Донецкая область); Луцке (Волынская область); Одессе (Одесская область); Сумах (Сумская область); Украинке (Киевская область); Херсоне (Херсонская область).

  • По данным Центральной избирательной комиссии, явка на выборах составила 36,98%. Социологическая группа Рейтинг выяснила, что большинству граждан, которые голосовали на выборах, более 50 лет.

  • В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, повторное голосование пройдет уже в 2021 году.

  • Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров в семи городах Украины, где жители сделали свой выбор 15 ноября.

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