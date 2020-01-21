Пикси 2020 – грандиозная женская стрижка, которая изменит жизнь - фото

Модная стрижка 2020 пикси способна перевернуть вашу жизнь с ног на голову и изменить ее до неузнаваемости в лучшем понимании этого слова.

Женская короткая стрижка пикси неожиданно влюбит вас в большие красивые серьги и яркий макияж. Потом вы обнаружите, что вы стали более смелой, свободной и целеустремленной. Затем последует желание каждый день оригинально укладывать волосы, чтобы выглядеть так, словно вас ждет выход на сцену.

Коварная стрижка пикси сделает вас привлекательной красоткой, которая любит себя и достойна самого лучшего. И это вовсе не громкие романтические слова, это правда - ведь стрижка пикси несмотря на короткие волосы нисколько не делает лицо грубым, не добавляет лишних лет, а наоборот – от нее у многих растут крылья.

Стрижка пикси подходит всем: и тем, у кого прямые волосы, и тем, у кого кудрявые, а для обладательниц редких волос она воистину находка, ведь придает объема.

Главред собрал самые модные варианты стрижки пикси в фотогалерею и узнал, как укладывать самую сексуальную стрижку года.

Стрижка пикси 2020 – особенности стрижки и варианты

В 2020 году пикси разнообразна, то есть нет единого варианта стрижки. Все очень индивидуально, ведь одним идут очень кроткие волосы, а других нужно облагородить легкими локонами или удлиненной челкой спереди.

Модная женская стрижка 2020 пикси – это когда одна сторона выбрита, а челка удлиненная. Только вам понадобится гель для укладки волос, чтобы выбритая часть не торчала.

Стрижка пикси 2020 / Instagram

В 2020 году пикси многослойна. Если сделать волосы на макушке объемными, тогда лицо можно обрамить легкими прядями с акцентом на одну сторону. Такой вариант пикси делает лицо мягким, а образ – невероятно стильным.

Пикси 2020 наиболее удачно смотрится на окрашенных волосах. Вы можете сделать самый строгий вариант пикси – короткий, лаконичный, с короткой челкой. Но если ваши волосы будут покрашены в роскошный блонд – вы будете выглядеть на миллион долларов. Не бойтесь добавить цвета волосам – короткие волосы быстро отрастают, поэтому в случае фиаско (что на коротких волосах маловероятно), вы очень быстро вернете волосам природный цвет.

Стрижка пикси 2020 / Instagram

Стрижка пикси 2020 – как укладывать волосы

Короткая стрижка пикси в 2020 году кудрявая. Такой вариант укладки волос идеально подходит для тонких волос и создает красивый объем. На выходе – невероятный ретро-образ, который выглядит изящно и стильно.

Если вы все же предпочитаете более бунтарский стиль, то прическа пикси с удлиненными боковыми прядями – то, что надо. В этом варианте рваные "колючие" волосы на макушке смягчаются привлекательными удлиненными прядями на лбу.

Главным трендом 2020 является гладкий пикси, который символизирует дань старому голливудскому гламуру. Укладывать винтажную стрижку пикси 2020 можно при помощи геля для укладки волос – волосы нужно слегка смочить, потом нанести гель и расчесать назад расческой с крупными зубцами, сделав при этом боковой пробор.

В 2020 году в моде красивые массивные обручи. Поэтому если особого настроения укладывать волосы нет, или нет времени, то украсьте прическу обручем – эффект удивит вас и окружающих.

Читайте такжеМодное окрашивание волос 2020: топ-7 горячих трендов в покраске волос фотоНапомним, ранее сообщалось, подаренная миру великой Коко Шанель, стрижка френч боб, словно загадочный цветок, периодически возвращается в моду. В 2020 году, когда в тренде ретро-стиль, французскому бобу отведено особое место.