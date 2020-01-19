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Французский боб 2020 – модная женская стрижка, не требующая укладки фото

19 января 2020, 06:06

Французский боб с челкой лучше не укладывать, иначе шарм и присущая французской стрижке легкость улетучатся.

  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram
  • Французский боб 2020 Instagram

Женская стрижка французский боб с челкой станет прорывом моды 2020 в сезоне весна-лето.

Стрижка французский боб 2020 – это фонтан шика и шарма, она потрясает своей элегантностью и романтизмом.

Подаренная миру великой Коко Шанель, стрижка френч боб, словно загадочный цветок, периодически возвращается в моду. В 2020 году, когда в тренде ретро-стиль, французскому бобу отведено особое место.

Стрижка боб с челкой обладает крутым эффектом, который позволяет ее "подогнать" под личико любой формы. 

Главная особенность женской стрижки французский боб с челкой скрывается в дух словах – помыл и вышел, то есть укладка – это излишняя морока, которая может только все испортить. А портить есть что, ведь французская стрижка боб с челкой в идеале должна выглядеть так, словно вы вечером помыли голову, а утром проснулись и волосы "замерли" в своем особенном "настроении". Текстура и эффект многослойности – вот к чему следует стремиться в стрижке французский боб 2020.

Главред собрал фотогалерею красивых вариантов модной стрижки французский боб 2020.

Французский боб с челкой 2020: особенности

Без челки французский боб – не боб, поэтому если вы не любите челки – лучше направьте свой взор на другой вариант боба. При этом челка должна быть ровно срезанная, хотя уложить вы ее можете немножко на бок – выглядит такая челка очень непосредственно, словно детская.

Прямая челка на фоне боковых прядей обладает потрясающим эффектом - она делает лицо тоньше и смягчает грубые черты лица.

Модный французский боб с челкой – это короткий затылок или красивая "ножка", которая сделает акцент на шее, добавит образу элегантности и французского шарма.

Боб с челкой в стиле грандж – один из самых модных вариантов стрижки. Боб с челкой грандж - это легкая небрежность, которая излучает свободу, раскованность и простоту.

Модная стрижка французский боб 2020: кому идет

Идеальный французский боб – это длина волос до уровня подбородка. Такой вариант – роскошное решение для изящных женщин с правильными чертами лица.

Но мода не стоит на месте, запрос и популярность стрижки диктуют свои правила, поэтому френч боб может включать и средние, и удлиненные пряди.

Модный боб французский с челкой 2020 с прядями средней длины удачно подходит тем, у кого круглое и угловатое личико.

Удлиненный вариант женской стрижки 2020 французский боб с челкой не особо привередлив и гармонично выглядит на всех женщинах.

Возраст: френч боб универсален, поэтому вряд ли уместно ставить какие-то ограничения. Давно доказано, что все стены мы строим в своих мыслях, а женщина выглядит настолько молодо, насколько светятся счастьем ее глаза.

Укладка французского боба 2020

Как мы уже успели сообщить вам выше, лучше французский боб не укладывать, иначе шарм и присущая французской стрижке легкость улетучатся.

При этом можно волосы и красиво уложить, слегка завив волосы в легкие локоны.

Также можно сделать модные в 2020 году кудряшки. Кудри придадут стрижке объема и шика, который вдохновит вас на новые свершения и изменения в жизни.

Читайте такжеМодное окрашивание волос 2020: в моде рыжие волосы и окрашенные кончики фотоНапомним, ранее сообщалось, классическая стрижка рапсодия – это когда волосы в области лица выстригают в виде лесенки. Но мода 2020 продиктовала свои правила, и рапсодия изменилась.

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