  1. Главная
  3. Мода и красота

Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

9 февраля 2020, 16:00

Клубничный блонд находится где-то посередине между рыжим, розовым и блондинистым, и словно в танце, кружится между ними, переливаясь фантастическими бликами.

  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram
  • Окрашивание клубниный блонд 2020 Instagram

Популярное в прошлом году окрашивание волос клубничный блонд в 2020 году станет мега-популярным.

И если вы сегодня стоите на распутье – стать блондинкой или яркой рыжей красоткой, то забудьте о муках выбора, ведь есть головокружительный цвет волос, который сочетает в себе то, о чем мечтаете.

Клубничный блонд – модное окрашивание волос 2020, которое удивит вас множеством оттенков белого, рыжего, розового золота и меди, которые зажгут в вашем сердце маленькое пламя любви и нежности.

Цвет волос клубничный блонд — это не рыжий, и не светлый оттенок, и уж точно не розовый. Этот цвет находится где-то посередине, и словно в танце, кружится между ними, переливаясь фантастическими бликами.

Стилисты говорят, что стоит хотя бы чуток усилить один оттенок, и сразу уже на выходе получится особенный и неповторимый цвет волос. Это неоспоримое преимущество, благодаря которому вы вряд ли кого-то повторите – наоборот, волосы станут вашей изюминкой.

Главред собрал самые модные варианты окрашивание волос клубничный блонд 2020 в фотогалерею, которая, возможно, поможет вам выбрать нужный цвет перед походом в салон красоты или перед тем, как вы сами начнете "колдовать" с окрашиваем своих волос дома.

Окрашивание 2020 клубничный блонд – советы для самоучек

Не все девушки и женщины красят волосы у профессионалов. И если вы хотите сами создать на своих волосах клубничный блонд, то учтите несколько важных моментов.

  • Если у вас натуральные волосы темного оттенка, то на выходе, скорее всего, получите более нежный клубничный оттенок, чем те, у кого светлые волосы.
  • Если у вас светлые волосы, или вы окрашены в светлый цвет, то не стоит усердствовать с красным красителем - его нужно добавлять по мере необходимости.
  • Вы просто обязаны быть готовы к тому, что с первого раза у вас не получится тот цвет, о котором вы мечтаете. В этом деле главный советчик – личный опыт. Не бойтесь ошибаться и спустя несколько неудачных окрашиваний вы точно найдете ту пропорцию, которая подойдет вам и понравиться.
  • И крайне важный совет. После окрашивания пользуйтесь шампунем без сульфатов, чтобы сохранить ваш цвет дольше!

Клубничный блонд 2020 - модные варианты

Модный цвет волос – это только половина успеха. Если при этом вы поленитесь красиво уложить волосы,  то на ожидаемый эффект рассчитывать не стоит. Запомните – прическа плюс модное окрашивание дают на выходе сногсшибательный образ.

Сделайте модные в сезоне 2020 волны.  Для этого вам понадобится плойка и средство для укладки волос. Но в таком варианте любое окрашивание волос клубничный блонд будет выглядеть шикарно.

Клубничный блонд красиво раскрывает богатство цвета на стрижке боб  – главное, хорошо выровнять и вытянуть волосы при помощи плойки.

Светлые оттенки клубличного блонда придают волосам объема. Светлый клубничный блонд красиво смотрится на вьющихся и длинных волосах.

Если у вас светлые волосы, то можно добавить тонкие клубничные блики, которые добавят тепла вашим волосам, сохраняя при этом свой естественный цвет и внешний вид. Кстати, такой вариант окрашивание будет менее затратным,  нежели окрашивание всей шевелюры.

Если  у вас длинные волосы, и вы любите заплетать их в косу, то идеальными для вас будут насыщенные клубничные и ванильные цвета – эта комбинация цветов покорит всех. 

Если у вас натуральные волосы, то темные корни легко сочетаются с ледяными светлыми тонами и теплыми клубнично-розовыми тонами. Этот стиль отлично смотрится на вьющихся волосах  средней длины, а также на длинных волосах.

Если вы в поисках более холодных оттенков, т о покрасьте волосы в клубничную блондинку, а затем добавьте блондинистые блики. Этот цвет будет выглядеть роскошно, если волосы при этом сделаете многослойными.

Нежный цвет волос  — это клубника в розовых тонах с ледяными светлыми кончиками. Тут многое зависит от естественного цвета ваших волос, поскольку нет перехода от основного цвета к базовому цвету волос.

Если хотите сделать акцент на красном цвете,  тогда подчеркните его светлыми и красными бликами для создания глубины в волосах. А чтобы образ выглядел роскошно, завейте волосы в модные кудри.

Читайте такжеМодные прически 2020 – горячие тренды в укладке волос 2020 фотоНапомним, ранее сообщалось, у моды 2020 почетная миссия – она открывает новое десятилетие, поэтому сейчас происходят кардинальные изменения во всех модных тенденциях. Волосы эта участь не миновала. Если в предыдущие годы окрашивание волос в технике балаяж было на самой вершине популярности, то в 2020 году ветер подул в другую сторону.

волосы покраска окрашивание волос клубничный блонд мода 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:11
На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразился украинец - СМИ
16:48
Порошенко съездил во Францию на кругленькую сумму: обнародована декларация
16:42
Суперэффективная гречневая диета - отзывы и меню на неделю Видео
16:25
500 тысяч человек: ученые спрогнозировали пик распространения вируса из Китая
16:00
Клубничный блонд - самое головокружительное окрашивание волос 2020 фото Фото
15:56
В Москву на заработки: в России в жутком ДТП погибли украинцы
15:30
Кулинарный эксперт развеял ореол загадочности вокруг популярного фуд-тренда Видео
15:24
"Позволяют себе угрозы": родные героев Небесной Сотни срочно обратились к Зеленскому
15:10
Мода 2020 – в моде умопомрачительные желтые пальто и яркая клетка фото
15:00
В Минобороны рассказали, когда отправят на ремонт разграбленные корабли Видео
14:58
Главный дипломат ЕС обговорил с Помпео аннексию Крыма Россией
14:35
"Все ходы записаны": "няш-мяш" Поклонская решила доказать, что она украинка
14:26
Китайские фонари по цене испанских: в Киеве нашли "зраду" в освещении Мариинского парка
14:23
Первый случай "некитайской смерти": в Ухане от коронавируса умер американец
14:04
Нефедов рассказал, кого хочет сажать за контрабанду
13:51
Коронавирус на лайнере в Гонконге: власти заявили о завершении карантина
13:39
Оторвало шасси: в РФ произошло жуткое ЧП с пассажирским самолетом Фото Видео
13:27
"Менты о*уеют, боевик для лохов": новые детали захвата банды на Закарпатье Видео
13:21
"Драная клизма, изгаженная собаками": Путин снова стал посмешищем в Сети - фото
13:10
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: ответка за грешки, ножи в спину и выпендреж Видео
13:01
Кровавое убийство в оккупированном Крыму: мать зарезала 7-летнего сына
12:59
"Вернуть молодые годы": Валенса прошелся по требованию Польши о репарациях
12:45
Потрясающий бордовый маникюр 2020 – кошачий глаз и матовые ногти фото Фото
12:33
Коронавирус на лайнере с украинцами: число инфицированных возросло – СМИ
12:20
Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото Фото
12:19
"Нельзя запрещать": заместитель Рябошапки отреагировал на обыски на 1+1 Видео
11:58
"В уретру проволоку от шампанского": экс-узник "ДНР" рассказала о жутких пытках
11:53
Хлебнул и крепко уснул: названо молоко, которое действует как снотворное
11:32
Захват заложников в Таиланде: появились подробности ликвидации стрелка Видео
11:10
"Перезанять и перебиться": политолог дал неутешительный прогноз на 2020-й
10:55
Синий маникюр 2020 – красивый маникюр космос и яркий двойной френч фото Фото
10:40
Край дна: киевский паб оскандалился из-за подыгрывания "Л/ДНР"
10:36
"Китайцы нас наё*ывают": уханьский смертоносный вирус переименовали
10:20
У Украины осталось не более 8 лет на выживание мнение
10:11
"Билет, чемодан, вокзал": какие сны видят люди перед своей смертью
09:57
"Языковая инквизиция": Поклонская сравнила Украину с пиратами из Сомали
09:34
Кровавая бойня в Таиланде: стали известны мотивы стрелка
09:19
"Дурь голубая генерала без армии": Джемилев дал совет Зеленскому, как вернуть Крым Видео
09:19
При Путине врагами РФ будут все, кто имеет хоть сантиметр границы с Россией мнение
09:10
Курс доллара продолжит падение: эксперт дал прогноз на неделю
08:46
"Ковдуші, се лим начало": на Закарпатье схватили причастных к стрельбе в Мукачево Фото Видео
08:40
Гороскоп на 9 февраля всех знаков Зодиака: скачок сексуальности и любовный подвох
08:39
Книжная полка: "Сорвиголова: Страх" - трогательная история о стойкости перед лицом потери любимых
08:38
Въезд в Крым 2020: в Украине ввели новые правила
08:22
Трамп начал большую чистку: почему это опасно для Украины мнение
08:03
"Эта х*ета очень заразная": китайский вирус убил 811 человек, заражены – 37 тысяч
07:37
Аналитик раскрыл важные факты о Путине
07:29
Кровавая бойня в Таиланде с 25 трупами и 63 ранеными: стрелка убили
07:15
"Что за порно, шалунья, где лифчик?" : Никитюк бесстыже "показала сисю" на дерзком фото
06:56
Зеленский еще не вызывает презрения, но уже раздражает мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять