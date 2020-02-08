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Маникюр 2020 – самый нежный сиреневый маникюр с блеском и перламутром фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

8 февраля 2020, 18:20

Сиреневый цвет - из тех редких цветов, за которым всегда тянется шлейф из наших ощущений, и если они хорошие, то сиреневый маникюр – отличный выбор для вас.

  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram
  • Сиреневый маникюр 2020 Instagram

Воспоминания – это часть нашей жизни, пускай прошлой, но они – наши ориентиры. Порой вспомнив что-то, у нас меняется настроение - то мы радуемся, то грустим.

Сиреневый цвет наверняка у многих вызывает четкие ассоциации. Одни сразу вспоминают пьянящий запах сирени, которая цветет весной во дворе, или феерические поля лаванды из картинок в интернете. Для других сиреневый – это теплый летний закат где-то за городом. Третьи могут вспомнить нежное платье из детства – свое или мамы. А для четвертых сиреневый – символ зарождающейся любви и трепетных чувств.

Таинственный сиреневый цвет, сотканный из бледно-розового и фиолетового, – из тех редких цветов, за которым всегда тянется шлейф из наших ощущений. И если эти ощущения хорошие, то сиреневый маникюр – отличный выбор для вас на ближайшее время.

У сиреневого много оттенков, и крайне важно найти именно свой. В первую очередь ориентируйтесь на цвет кожи рук, а уже потом – на собственный вкус.

Сиреневый цвет хорошо сочетается с белым, розовым, бледно-желтым, охрой, бледно-морковным, ментоловым, изумрудным, фиолетово-пурпурным и бежево-абрикосовым, поэтому в дизайне ногтей 2020 он практически никогда не одинок. А если говорить о самом модном оттенке - то отдавайте предпочтение бледно-сиреневым лакам.

Главред собрал самые модные варианты сиреневого маникюра 2020 в фотогалерею.

Сиреневый маникюр: главные тренды 2020

Цветы на ногтях

Если сиреневый для вас ассоциируется с цветами, то не нужно выдумывать велосипед – в преддверии весны сиреневый маникюр с цветами как никогда актуален. Сам цветом можно нарисовать на бледно-розовой или белой основе.

Сиреневый маникюр омбре

Самый нежный маникюр 2020 – это сиреневый омбре. Вряд ли еще какой-то цвет так красиво на ногтях "разливается" на тона. И совершенно уже не важно, чем еще вы украсите ногти – цвет "съест" все внимание.

Сиреневый маникюр с перламутром

Смело комбинируйте сиреневый и перламутровый цвета – они отлично смотрятся на ногтях. Кстати, чтобы отдать должное Дню влюбленных, добавьте сиреневое сердечко на любой из ноготков, покрытых перламутровым лаком.

Сиреневый маникюр 2020
Сиреневый маникюр 2020 с перламутром/ Instagram

Сиреневые ногти с блеском

Если вам предстоит праздничное мероприятие, и вы хотите блистать, то покройте один-два ноготка блеском. Благородный сиреневый цвет "выдержит" любую дозу блеска, поэтому будьте смелее!

Сиреневые матовые ногти

Если вы уже вовсю подвержены веянию моды, и влюблены в матовые ногти 2020, то сиреневый цвет – отличный кандидат для вас. Сиреневый матовый маникюр – словно первые цветы, раскрывшиеся на ветке сирени. Можно, кстати, сделать и фиолетовый маникюр матовый -  получится не менее эффектно.

Читайте такжеМаникюр на День святого Валентина: нежный маникюр с сердечками и губами фотоНапомним, ранее сообщалось, если вы в поисках элегантного маникюра, то лучшего варианта, чем розово-черный маникюр и не найти. С одной стороны – яркий цвет сладкого зефира, с другой – строгий черный, а вместе – это завораживающая сказка на ногтях.

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