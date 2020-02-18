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Окрашивание 2020 весна – названы самые модные цвета волос фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

18 февраля 2020, 23:05

Вместе с новым цветом волос в вашу жизнь придут приятные эмоции, комплименты и восторженные взгляды окружающих – и в ваших глазах появится свет.

  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram
  • Модное окрашивание 2020 Instagram

Еще чуть-чуть, и мы снимем шапки, которые заставляют постоянно переживать о прическе. До весны остались считанные дни, а это значит, что пришло время меняться.

Ничто так не украшает женщину, как удачные эксперименты с внешностью.

Цвет волос – самый простой способ освежить лицо. А когда меняется цвет волос, то и вещи сразу начинают играть другими красками. Вслед за цветом волос вы точно захотите обновить гардероб и даже макияж.

Так в вашу жизнь придут приятные эмоции, комплименты и восторженные взгляды окружающих – и в ваших глазах появится свет.

Главред узнал, чем собралась удивить нас мода 2020 весна и какие цвета волос будут трендовыми.

Модное окрашивание 2020 тренды

Пепельные волосы

Холодный блонд с пепельным оттенком – очень стильное окрашивание волос 2020, которое возвысит каждую женщину на пьедестал и сделает ее уверенной в себе и привлекательной. При этом дымчатый оттенок может быть как светлым, так и темным. Если все же остановитесь на дымчатом блонде, то знайте – выбор очень удачный, ведь по мере отрастания корней не нужно сразу бежать в салон красоты. Отросшие корни и дымчатый блонд гармонично сочетаются.

Черные волосы и коричневые волосы

Если вы в душе не блондинка, тогда держите путь в сторону черного или коричневого цвета волос. В моде просто черные волосы или темно-коричневые волосы, которые визуально добавляют волосам объема и делают их более густыми. Это классика, которая никогда не умирает, но сейчас у такого окрашивания звездный час.

Абрикосовый блонд и клубничный блонд

В 2020 все еще модно окрашивать волосы в красный цвет. Но эта тенденция постепенно отойдет на задний план. Поэтому можете присматриваться к более светлым оттенкам. Как вариант, можно попробовать окрашивание клубничный блонд или более новый вариант - абрикосовый блонд. Это очень удачное окрашивание, которое позволяет подобрать идеальный оттенок к лицу.

Красные волосы

Глубокий красный бархатный оттенок в 2020 году остался для тех, кто любит выделяться из толпы. И хотя стилисты убеждают, что красные волосы подходят всем, желающих стать центром вселенной не так уж и много. В наших широтах о красных волосах распространено много стереотипов, тем не менее, если вы устали от банальности – совершите революцию и покрасьте волосы в насыщенный красный.

Рыжие волосы

Говорят, что рыжеволосые красавицы очень позитивные и оптимистичные натуры. А еще говорят, что из-за активности и проницательности, из рыжеволосых женщин получаются хорошие начальницы. Так вот, если вы всегда видите свет в конце туннеля, и у вас есть амбиции, тогда красьте волосы в рыжий цвет. Только не забудьте сразу запастись специальным шампунем, который не будет слишком быстро вымывать цвет.

Контрастное окрашивание

Одним из ключевых модных трендов 2020 стали неожиданные, в некоторой степени, смелые решения в покраске волос. В моде резкие контрасты – черный верх, белый низ, половина головы блонд, половина черная, вся голова черная – и небольшой пучок белый. Главное, не бояться, а позволить себе быть свободной – хотя бы в окрашивании волос.

Балаяж

Если вы заметили, все идет к тому, что уходит в небытие окрашивание в стиле балаяж.  Но пока еще можете смело смешивать разные оттенки, создавать плавные переходы и наслаждаться бликами, которые визуально добавляют невероятного объема вашим волосам и голливудского сияния. Балаяж отлично подходит как блондинкам, так и брюнеткам.

Напомним, ранее сообщалось, цвет волос клубничный блонд — это не рыжий, и не светлый оттенок, и уж точно не розовый. Этот цвет находится где-то посередине, и словно в танце, кружится между ними, переливаясь фантастическими бликами.

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