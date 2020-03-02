Мода весна 2020 – в моде эффектная юбка-карандаш и джинсовые юбки: фото

Весна уже наступила, и внутренне каждая женщина ждет чуда. Конечно, чудеса случаются с теми, кто в них верит. Но не только. Иногда они происходят потому, что мы приложили усилий.

Скажем, чудеса происходят тогда, когда женщина надевают юбку. Красивая и удачно подобранная юбка превозносит женщину до небес, дарит ей ощущение уверенности в себе.

Банально, но факт – в юбке мы более женственны и привлекательны – по крайней мере, такими чувствуем себя. Но самое главное, не ошибиться с фасоном и правильно сочетать ее с другими вещами – например, весной 2020 модно носить юбки с рубашками и пальто.

Можете быть уверенны, что мода 2020 решила угодить всем или почти всем, поэтому в трендах юбки разных силуэтов, и вы точно найдете что-то особенное для себя. Правда, мини юбки остались за бортом.

Главред узнал, какие юбки будут в моде этой весной и летом. Популярные варианты юбок представлены в нашей фотогалерее – посмотрите, а вдруг у вас дома на вешалке ждет своего звездного часа юбка, которая сейчас вошла в моду.

Модные юбки весна 2020 - главные тренды

Юбка карандаш – самая модная юбка на весну 2020

Эффектная юбка-карандаш, словно королева, стала царствовать в этом году. Она подходит как в офис, так и на вечеринку, ведь выгодно подчеркивает фигуру, линию талии и бедер. За юбку-карандаш все худышки и обладательницы стройной фигуры должны хлопать старушке моде и 2020 году. Кстати, в моде трикотажные и кожаные юбки-карандаши – сочетайте их с топами, рубашками и блузками. Правда, есть один важный момент – наиболее удачно юбка-карандаш выглядит в сочетании с высокими каблуками. Но в данном случае выбор только за вами.

Модная юбка-карандаш 2020 весна / Instagram

Юбки миди – важный тренд сезона

В новое модное десятилетие женщины должны войти в юбках миди. Юбки средней длины - трапеция и колокол, которая узкая в районе талии и постепенно расширяется, - призваны добавить нам элегантности и изящности. Только прежде, чем покупать юбку трапецию или колокол, взгляните на себя в зеркало – эти фасоны хотя и способны скрыть некоторые недостатки фигуры, но все же визуально полнят.

Модные юбки миди весна 2020 / Instagram

Юбки с разрезом спереди

Если у вас красивые ноги, то юбка с разрезом спереди – это то, что вам нужно в сезоне весна-лето 2020. Очень сексуальные, и в то же время загадочные, средние и длинные юбки с разрезом спереди попытаются покорить вершину модного олимпа и влюбить в себя всех женщин мира.

Модные юбки весна 2020 с разрезом спереди / Instagram

Джинсовые юбки вернулись в моду

Для тех, кто ценит практичность, в моду вернулись джинсовые юбки в винтажном стиле и рваные джинсовые юбки. Особенное место среди них занимают джинсовые юбки с разрезом спереди. Также в моде длинные джинсовые юбки, поэтому, если классика – не ваш стиль, выбирайте джинсовую юбку и наслаждайтесь весной, теплом и ярким солнечным светом.

Модные джинсовые юбки весна 2020 / Instagram

Читайте такжеМода 2020 весна – в моде одежда цвета красных маков и фисташек: фотоНапомним, ранее сообщалось, вместе с кожаными брюками в моду вернулись кожаные куртки – спортивного и более классического кроя. А если учесть, что 2020 год открыл новое десятилетие в моде – то так и знайте, кожаные куртки – это надолго, поэтому выбирайте подходящую модель и радуйтесь жизни. А расцветки - самые разные, ведь цветная кожа в почете!