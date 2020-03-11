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Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

11 марта 2020, 04:28

Успех многослойной стрижки на средние волосы – в руках мастера, который сможет определить, какие пряди вам нужны, чтобы лицо стало выглядеть более гармонично.

  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram
  • Многослойные стрижки 2020 на средние волосы Instagram

Жизнь современной женщины – это, чаще всего, беготня, множество дел, курсы, семья, дети, магазины.  И в этом круговороте каждая должна найти место для себя. Кому-то это удается лучше, а кто-то бежит, бежит, и лишь изредка останавливается ненадолго, чтобы привести себя в порядок.

Именно поэтому женские стрижки стали менее сложными, точнее, не стрижки, а их укладка. Конечно, если предстоит важное событие, женщина готова уделить прическе столько времени, сколько нужно. А вот ежедневная укладка волос не должна занимать много ценного времени.

К слову, как раз по причине практичности многие женщины выбирают многослойные стрижки на средние волосы, которые позволяют выглядеть женственно и стильно. Также средним волосам отдают предпочтение те, кто не готов на кардинальные изменения, то есть короткую стрижку. Золотая середина – вот что мы ищем чаще всего.

Крайне важно вот что: многослойная стрижка прекрасно подходит всем женщинам и имеет много разных вариантов исполнения. Девушки с роскошной густой шевелюрой получат желаемую легкость с помощью многослойных стрижек. А те, у кого тонкие волосы, могут добиться, пускай визуально, но шикарного объема.

Укладка многослойных стрижек не требует особой мороки – главное, что нужно сделать – это немножко поработать с прядями: завить несколько легких локонов, добавить кудри, или просто вытянуть волосы.

Главред узнал о новых трендах в стрижках на средние волосы 2020 на весну. Будете приятно удивлены, сколько вариантов многослойных стрижек сейчас в моде. Конечно, вы обязательно обратите на это внимание, окрашивание играет в этом всем не последнюю роль. В нашей фотогалерее – самые свежие идеи стрижек и причесок 2020 на средние волосы.

Многослойные стрижки на средние волосы 2020 – самые модные варианты на весну

Стрижка лоб с перьями

Удлиненное каре с градуировкой, или как еще говорят, с перьями, добавит вашим волосам текстуру. Такой вариант стрижки добавит образу мягкости, ведь все переходы плавные. Кроме того, градуировка добавляет объема. В целом такая стрижка очень выигрышно смотрится и на блондинистых волосах, и на темных.

Удлиненный боб с градуировкой

Порой не нужно делать короткую стрижку, чтобы освежить образ. Укоротите волосы на затылке, а пряди спереди оставьте удлиненными. Несколько рваных прядей помогут сгладить острые переходы. Это отличный и самый простой способ сделать стильную стрижку.

Лоб с лепестками

Это очень модная стрижка, которая выглядит на миллион долларов. Делаете обычное удлиненное каре. А потом верхние слои нужно профилировать бритвой – получаются рваные пряди, которые спадают по волосам, словно лепестки. Такая стрижка наиболее удачно смотрится на волосах, покрашенных в технике балаяж или шатуш – с плавными переходами цвета.

Двухслойная стрижка в стиле Голливуд

Не обязательно делать много слоев, чтобы выглядеть потрясающе. Достаточно сделать два слоя, как в классической стрижке Голливуд. Прическа с перьями выше плеча никогда не потеряет своей популярности. При этом важно, чтобы верхний слой был на уровне плеча, и пряди были слегка профилированы. Такая стрижка особенно эффектно смотрится на блондинках.

Удлиненный шегги-боб с челкой

Не позволяйте модным журналам навязывать вам мысль о том, что челки взрослым женщинам не идут и они добавляют образу примитивности. Это вечная классика – многослойные средние волосы и челка. Сейчас в моде шегги-боб с челкой – укороченный затылок, удлиненные передние пряди, челка и хаотичные слои, которые добавляют образу изюминки.

Удлиненное шегги-каре

Согласитесь, обычное удлиненное каре смотрится немного скучновато. Да и волосы нужно красиво высушить. А если добавить рваные пряди разной длины, который к тому же хаотичны – тогда появится привлекательный объем, и прическа заиграет другими красками. Кроме того, такой вариант можно слегка подкрутить – получится сногсшибательная стрижка.

И еще. Успех стрижки на средние волосы – в руках мастера, который сможет определить, какие пряди вам нужны, чтобы лицо стало выглядеть более гармонично. Можно сделать много слоев, если волосы слишком тонкие, можно накрутить волосы, сделать кудряшки, добавить удлиненную челку, в конце концов, покрасить волосы. Вариантов стрижек на средние волосы не счесть, главное -стрижка должна визуально освежать вас, даже омолаживать, добавлять ощущения свободы и легкости. Пробуйте!

Читайте такжеЖенские стрижки на тонкие волосы – модные прически 2020 для объема: фотоНапомним, ранее сообщалось, стрижка пикси подходит всем, так как не обязательно должна быть очень короткой. Модная длинная асимметричная челка, которую мастер сделал с умом, поможет укоротить длинное лицо, сделать более узким круглое лицо, перенести акцент на глаза и смягчить острые углы при помощи легких волн.

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