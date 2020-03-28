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Без "понтов" – в моду вернулась мужская стрижка полька из 70-х: фото

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

28 марта 2020, 20:00

В 2020 год стрижка полька пришла в сопровождении целой бригады современных вариаций.

  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram
  • Мужская стрижка полька 2020 Instagram

То ли время такое, то ли мода опять сделала поворот на 180 градусов, но мужские стрижки опять переживают своего рода революцию.

Вся "борьба" теперь сконцентрирована на том, чтобы сделать стрижку без "понтов", которая не шагает впереди тебя. Мужская половина человечества, по крайней мере, определенная ее часть, внезапно устремила свои взгляды в прошлое.

Среди стрижек, которые сейчас пользуются бешеным спросом среди мужчин – появилась мужская стрижка полька.

К слову, первый раз в своей истории стрижка полька "сорвала джекпот", то есть получила популярность - в 30–40-х годах XX века. А потом было забвение длиной в 30 лет – именно в 70-х о ней опять заговорили.

Важно отметить, что в 2020 год стрижка полька пришла в сопровождении целой бригады современных вариаций, ведь на ее основе появились стрижка квифф, стрижка канадка и стрижка полубокс.

Честно говоря, все эти стрижки похожи между собой, многие их путают. В общем, для себя вы можете выбрать название, которое вам больше нравится – так или иначе, эта аккуратная, без претензий на гениальность и креативность сейчас в моде.

Главред собрал фотогалерею модных вариантов мужской стрижки полька – посмотрите, а вдруг это то, что именно сейчас вам нужно.

Модная мужская стрижка полька – на что обратить внимание

  • Длина: основная длина прядей в мужской стрижке полька сосредоточена в области темени и макушки. Только если когда-то в 70-х длина волос в стрижке полька достигала 12 см, то ее современная вариация – это вариант покороче.
  • Констрасты. Запомните, стрижка полька не терпит никаких контрастов – основная длина плавно размывается.

Мужская стрижка полька – кому идет

Стрижка полька отлично корректирует форму лица и прячет залысины, поэтому от нее в восторге мужчины в возрасте. Но это только одна сторона медали, ведь стрижка полька смотрится аккуратно на любых волосах. Если говорить проще, то она универсальна, главное, важно понять, что вы сами хотите подчеркнуть, а что – спрятать.

Мужская стрижка полька хорошо смягчает резкие черты лица и неровную форму черепа. 

Более короткие варианты стрижки полька чаще всего выбирают парни, а те, кого не напрягает укладка волос, выбирают варианты с удлиненной челкой.

Читайте такжеМужские стрижки 2020 - самые модные мужские прически на длинные волосы: фотоНапомним, ранее сообщалось, мужские стрижки с боковым пробором по-прежнему в моде и даже намека на то, что они из нее выйдут - нет. Многие парни выбирают этот стиль, так как он простой, надежный и универсальный. Правда, в 2020 году наблюдается тенденция, что по сторонам убирается больше волос, и сама стрижка таким образом сужается.

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