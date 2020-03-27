"Хитрые" джинсы: модные джинсы, которые сделают фигуру идеальной - фото

У джинсов наряду с множеством преимуществ есть один огромный недостаток. Бывает так, что вы купили самые модные джинсы, но когда их надеваете, то вам противно смотреть на себя в зеркало. Поэтому важно не только купить крутые джинсы, но и чтобы они не превращали вас в Беладонну – по крайней мере, в зеркале.

Запомните, джинсы – коварны и хитры, и если вы не освоите несколько важных правил, тогда уверенность в себе быстро улетучится и вас замучают мысли о том, что ваша фигура не идеальна.

Первым признаком того, что при покупке джинсов вы ошиблись, являются длинные рубашки и свитера, которыми вы пытаетесь спрятать от окружающих свои бедра.

При этом многим девушкам и взрослым женщинам удается выглядеть в джинсах сногсшибательно и, что самое главное – стройно. Вооружившись простыми правилами обращения с "хитрыми джинсами", ваши шансы примерить новую пару джинсов и подумать: "Я в них хорошо выгляжу!" значительно увеличится.

Главред собрал фотогалерею образцов модных джинсов 2020, которые визуально отлично худят и делают фигуру идеальной.

Джинсы, которые стройнят фигуру – основные хитрости

Прямые стрейчевые джинсы отлично худят

Если вы заинтересованы выглядеть в джинсах более стройной и высокой, подумайте о том, чтобы носить прямые джинсы, которые немного растягиваться. Стрейчевые джинсы сделают ваши бедра более узкими, кроме того, они хорошо сглаживают все изгибы. Но тут как раз важно, чтобы крой был прямым, а не сужался к низу.

Джинсы-брюки: берите сразу 2 пары

Джинсы в виде классических брюк — это то, что визуально "откусит" от вас 5 килограмм. Подобно джинсам с прямыми штанинами, джинсы-брюки отлично скрывают широкие бедра. Особенно хорошо такие джинсы работают, если внизу они расширенные или расклешенные. Этот стиль джинсов отлично подходит на работу, так как он выглядит очень изысканно и утонченно. Все ваши коллеги будут удивляться, как вы заставили свои бедра выглядеть худее в джинсах!

Кстати, если будете покупать джинсы-брюки, то смело берите две пары – чуть длиннее, чтобы носить их под каблуки, и модель покороче – под балетки.

Правильные джинсы скинни - темные

Если вам нравятся джинсы скинни, и никто не в силах отговорить вас их носить, то обратите внимание на то, что все модели, которые выглядят так, словно их много раз стирали – слишком полнят. Не выбирайте рваные джинсы и модели с потертостями. Также забудьте о светлых джинсах скинни. Как видите, выбор остался невелик, зато эффект вас удивит.

Выбирайте джинсы скинны темных оттенков, и желательно с высокой талией, и ваша фигура будет безупречной. Темная джинсовая ткань необходима для маскировки области бедер, а также помогает вашим ногам выглядеть стройнее сверху вниз!

Какие джинсы полнят

Модные и забавные джинсы с принтами, например, с цветочным принтом или леопардовым принтом привлекут максимум внимания к вашим бедрам. Кроме того, избегайте моделей с внешними пуговицами в области талии, которые действуют, словно магнит.

На что еще обратить внимание при выборе джинсов

Если вы хотите выглядеть более стройной в джинсах, покупайте джинсы, которые хорошо на вас сидят – то есть, в области промежности нет складок, или наоборот, она не свисает. Эти оба варианта привлекают внимание к области бедер.

Не спешите сразу покупать широкие джинсы. Лучше всего померяйте и широкие, и узкие варианты. Помните, иногда широкие джинсы только добавляют лишних килограммов, а миниатюрные модели, которые "сидят правильно" и гармонично, подарят вам чувство уверенности в себе.

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