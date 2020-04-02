Как сшить многоразовую маску для лица своими руками – выкройка и фото

В последнее время наша жизнь очень сильно изменилась из-за пандемии коронавируса. Весь мир ведет борьбу с опасной заразой Ковид-19. Ужасающая ежедневная статистика о новых заражениях и смертях заставляет смотреть на все более реально – а реальность в том, что китайский вирус совсем рядом – не в далекой стране, а в нашем городе, на соседней улице и в соседнем доме.

Дефицит медицинских масок заставляет всех нас "выдумывать велосипед" - все те, кто не смогли найти медицинские маски в аптеках, начали вспоминать школьные уроки кроя и шитья и шить маски для лица самостоятельно.

Так появился целый модный тренд – дизайнеры одежды, артисты и светские персоны хвастаются в соцсетях оригинальными, даже можно сказать эксклюзивными масками для лица. Что поделать – это мода 2020 весна, а маска для лица – самый горячий тренд сезона.

Если у вас до сих пор нет маски для лица, то самое время сделать ее. Во-первых, карантинные меры усиливаются, во-вторых, американские ученые доказали, что простая тканевая маска для лица действительно защищает от коронавируса – она все время напоминает о том, что нельзя прикасаться к лицу. Кроме того, в комплексе с мытьем рук и соблюдением социальной дистанции эффективность маски увеличивается в разы.

Только есть одно "но": ученые доказали, что как только маска становится влажной, она теряет эффективность. Все это к тому, что если вы уже решили сделать маску для лица самостоятельно в домашних условиях, то подготовьте хотя бы несколько штук.

И еще – выбирайте ткань более плотную, а если все, что у вас есть, — это тонкая ткань, тогда сложите ее в несколько слоев.

Сегодня вы никого не удивите маской – это уже часть повседневного гардероба, без которой жизнь современное человека невозможна. Поэтому выбирайте яркие ткани, и вперед.

Главред подготовил самую популярную выкройку маски для лица и пошаговую инструкцию, как ее сшить.

В нашей фотогалерее – образцы самых модных масок для лица – это вам в качестве примера и для вдохновения.

Как сшить многоразовую маску для лица в домашних условиях

Маска их хлопка очень удобна – ее можно стирать и утюжить. Для создания такой маски можете взять ткани двух разных расцветок – вам будет понятне, где лицевая, а где внутренняя часть.Также возьмите две резинки длиной 21 см.

Модная маска для лица из хлопка – пошаговая инструкция

Шаг 1

Делаете выкройку. Возьмите картон или листик бумаги, нарисуйте такую выкройку, как на фото – обратите внимание, что на фото не оригинальный размер. Выкройку нужно вырезать.

Шаг 2

Прикладываете выкройку к ткани, сложенной вдвое.

Шаг 3

Одна деталь длиннее другой на 2,5 сантиметра – видите "хвостик" заштрихованный. То есть вы вырезаете две детали, одну с "хвостиком", другую без него – скажем, верхняя деталь с хвостиками, а нижняя без. Этот хвостик нужен для того, чтобы сделать подворот для резинки.

Выкройка маски для лица / УНИАН

Шаг 4

Начинаете сшивать маску. Для начала прокладываем строчки на ширину лапки в местах вытачек. Прошиваете не строго ровно, а полукругом. Если машинки нет, можно шить руками – тоже делаете небольшой отступ.

Шаг 5

Обратите внимание, что вытачки разной длины. Складываете две детали, чтобы вытачки совпадали по размеру. Для удобства можно использовать булавки, чтобы закрепить детали.

Шаг 6

Прошиваете маску с двух сторон (длинных) на ширину лапки. Обратите внимание, внутри должны быть те части ткани, которые будут потом наружи.

Шаг 7

Когда прошили обе стороны, выворачиваете маску. Когда все швы выровняли, прокладываете строчку на ширину лапки или по самому краю.

Шаг 8

В "хвостик заворачиваете резинку и прошиваете – строчка должна идти по краю резинки.

Шаг 9

Края резинки завязываете узелком. Узелки можно спрятать внутрь – просто перетягиваете резинку.

Шаг 10

Маска готова. Можете простирнуть, прогладить – и носите на здоровья.

Читайте такжеМир захватил новый тренд – в моде медицинские маски с принтами: фотоНапомним, ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.