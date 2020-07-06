Бирюзовый маникюр сейчас в тренде – 7 бесподобных идей дизайна ногтей

В разгар лета, когда солнце в буквальном смысле пытается зажарить всех, мы инстинктивно, на подсознательном уровне ищем оазис – хотя бы каплю воды, которая подарит столь вожделенную прохладу. В такие дни мы грезим о море и океане, и среди множества вариантов маникюра выбираем бирюзовый.
Совершенно не случайно бирюзовый маникюр стал фаворитом лета – потому что сам по себе цвет исцеляет, наполняет душу спокойствием, счастьем и самыми нежными и чистыми чувствами – цвет берет начало из минерала бирюза, который так и называют - "камень счастья".
Сам по себе цвет очень практичный, сложно найти оттенок, с которым бирюзовый "не дружит" - к примеру, вы можете комбинировать его с красным, оранжевым, бордовым, золотым, сиреневым, фиолетовым, коричневым, черным и белым. Разве это не потрясающее качество для лака для ногтей?
Кроме того, бирюзовый цвет, который находится на стыке синего и зеленого, самодостаточный, поэтому вполне может обойтись без союзников и украшений. Поэтому даже приложив минимальные усилия, бирюзовый маникюр можно сделать и в домашних условиях – наверняка во время карантина вы постигли азы маникюрного мастерства. Кроме того, если у вас короткие ногти, то бирюзовый лак будет смотреться на них идеально.
Читайте такжеЛетний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фотоСегодня мы собрали для вас самые модные идеи бирюзового маникюра из Инстаграм.
Модный бирюзовый маникюр 2020 лето – лучшие идеи дизайна ногтей
1
Бирюзовый французский маникюр
Если вы в восторге от френч-маникюра, который в этом году покоряет модный олимп, то обязательно попробуйте "улыбки" у края ногтя покрасить бирюзовым лаком. Оттенок не имеет значения – в любом случае получится очень нежный маникюр на лето.
2
Волны на ногтях
Потрясающий летний маникюр – это имитация морских волн на ногтях. И, естественно, бирюзовый цвет тут словно король – он разливается волнами по ногтям, в нем наши мечты о далеких морях и наши воспоминания о прошлом, которое сегодня кажется невероятным.
3
Бирюзовый маникюр с рисунком
Красивый маникюр – лаконичный и простой, с одним-двумя легкими акцентами. Покрасьте все ногти бирюзовым лаком, а один – безымянный – белым, который, словно холст, станет идеальной базой для любого рисунка – цветка, веточки или фрукта.
4
Маникюр бирюза с розовым
Сочетание бирюзового и розового лака гарантировано подарит вам отличное летнее настроение. Самый простой способ удачно сочетать эти цвета – сделать маникюр разные руки – одна рука будет во власти бирюзы, а вторая – нежного розового зефира. Украшения – по усмотрению, но и без них будет весело.
5
Бабочки на ногтях
Еще один популярный образец летнего маникюра украшен бабочками. Эти насекомые у нас ассоциируются с детством, когда мы им искренне радовались, улыбались и, что самое главное, замечали их, особенно, если лето проводили в деревне. Бабочки на ногтях – это ода лету.
6
Одуванчик на ногтях
В 2020 году все так устали от проблем, которые свалились на мир, что появление маникюра с одуванчиками никого не удивляет – он начал свое победоносное шествие еще весной, но летом, как оказалось, им еще не насытились. И совершенно не важно, сколько одуванчиков вы сможете разместить на ногтях – они не испортят маникюр. Цель – в другом: показать миру, что мы хотим беззаботной жизни, а одуванчик наши слова передаст.
7
Кляксы и абстракция на ногтях
Отличный способ быстро преобразить ногти – добавить на них абстрактный рисунок, который означает что-то личное. Это могут быть кляксы на бирюзовом фоне, или можно покрасить какие-то элементы ногтей бирюзовым лаком. Если вам нужны более строгие акценты, нарисуйте на ногтях геометрические фигуры – получится роскошно, стильно и уместно для любой ситуации.