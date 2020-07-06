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Бирюзовый маникюр сейчас в тренде – 7 бесподобных идей дизайна ногтей

Даже приложив минимальные усилия, бирюзовый маникюр можно сделать и в домашних условиях.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

6 июля 2020, 04:27

  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram
  • Бирюзовый маникюр 2020 лето Instagram

В разгар лета, когда солнце в буквальном смысле пытается зажарить всех, мы инстинктивно, на подсознательном уровне ищем оазис – хотя бы каплю воды, которая подарит столь вожделенную прохладу. В такие дни мы грезим о море и океане, и среди множества вариантов маникюра выбираем бирюзовый.

Совершенно не случайно бирюзовый маникюр стал фаворитом лета – потому что сам по себе цвет исцеляет, наполняет душу спокойствием, счастьем и самыми нежными и чистыми чувствами – цвет берет начало из минерала бирюза, который так и называют - "камень счастья".

Сам по себе цвет очень практичный, сложно найти оттенок, с которым бирюзовый "не дружит" - к примеру, вы можете комбинировать его с красным, оранжевым, бордовым, золотым, сиреневым, фиолетовым, коричневым, черным и белым. Разве это не потрясающее качество для лака для ногтей?

Кроме того, бирюзовый цвет, который находится на стыке синего и зеленого, самодостаточный, поэтому вполне может обойтись без союзников и украшений. Поэтому даже приложив минимальные усилия, бирюзовый маникюр можно сделать и в домашних условиях – наверняка во время карантина вы постигли азы маникюрного мастерства. Кроме того, если у вас короткие ногти, то бирюзовый лак будет смотреться на них идеально.

Читайте такжеЛетний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фотоСегодня мы собрали для вас самые модные идеи бирюзового маникюра из Инстаграм.

Модный бирюзовый маникюр 2020 лето – лучшие идеи дизайна ногтей

1

Бирюзовый французский маникюр

Если вы в восторге от френч-маникюра, который в этом году покоряет модный олимп, то обязательно попробуйте "улыбки" у края ногтя покрасить бирюзовым лаком. Оттенок не имеет значения – в любом случае получится очень нежный маникюр на лето.

Бирюзовый маникюр 2020 лето
Бирюзовый маникюр 2020 лето / Instagram

2

Волны на ногтях

Потрясающий летний маникюр – это имитация морских волн на ногтях. И, естественно, бирюзовый цвет тут словно король – он разливается волнами по ногтям, в нем наши мечты о далеких морях и наши воспоминания о прошлом, которое сегодня кажется невероятным.

3

Бирюзовый маникюр с рисунком

Красивый маникюр – лаконичный и простой, с одним-двумя легкими акцентами. Покрасьте все ногти бирюзовым лаком, а один – безымянный – белым, который, словно холст, станет идеальной базой для любого рисунка – цветка, веточки или фрукта.

4

Маникюр бирюза с розовым

Сочетание бирюзового и розового лака гарантировано подарит вам отличное летнее настроение. Самый простой способ удачно сочетать эти цвета – сделать маникюр разные руки – одна рука будет во власти бирюзы, а вторая – нежного розового зефира. Украшения – по усмотрению, но и без них будет весело.

Бирюзовый маникюр 2020 лето
Бирюзовый маникюр 2020 лето / Instagram

5

Бабочки на ногтях

Еще один популярный образец летнего маникюра украшен бабочками. Эти насекомые у нас ассоциируются с детством, когда мы им искренне радовались, улыбались и, что самое главное, замечали их, особенно, если лето проводили в деревне. Бабочки на ногтях – это ода лету.

6

Одуванчик на ногтях

В 2020 году все так устали от проблем, которые свалились на мир, что появление маникюра с одуванчиками никого не удивляет – он начал свое победоносное шествие еще весной, но летом, как оказалось, им еще не насытились. И совершенно не важно, сколько одуванчиков вы сможете разместить на ногтях – они не испортят маникюр. Цель – в другом: показать миру, что мы хотим беззаботной жизни, а одуванчик наши слова передаст.

7

Кляксы и абстракция на ногтях

Отличный способ быстро преобразить ногти – добавить на них абстрактный рисунок, который означает что-то личное. Это могут быть кляксы на бирюзовом фоне, или можно покрасить какие-то элементы ногтей бирюзовым лаком. Если вам нужны более строгие акценты, нарисуйте на ногтях геометрические фигуры – получится роскошно, стильно и уместно для любой ситуации.

Бирюзовый маникюр 2020 лето
Бирюзовый маникюр 2020 лето / Instagram

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