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День пойдет насмарку: ужасный макияж, который повторять нельзя - фото

Многие девушки и женщины часто допускают грубую ошибку во время создания макияжа – когда он уже готов, они продолжают краситься.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

7 июля 2020, 06:33

  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram
  • Ужасный макияж 2020 Instagram

Плохой макияж – это не всегда результат отсутствия вкуса или мастерства. Бывает так, что профи выполнил свою работу, учитывая цвет кожи и глаз, но в итоге получается некрасиво. А ведь макияж, по сути, должен скрыть все недостатки, подчеркнуть преимущества и превратить женщину в красавицу!

Главред узнал, почему макияж получается ужасным, и как эту проблему исправить.

Кроме того, посмотрите нашу фотогалерею – там собраны образцы ужасного макияжа, который повторять нельзя – потому что он дико старит и не заслуживает на титулы "модный" и "идеальный".

Ваша кожа умерла

Никогда вы не создадите безупречный цвет лица, если у вас сухая, шелушащаяся или мертвая кожа. Проблемная кожа макияж не впитает должным образом, в итоге получится чрезвычайно неровный вид. Если у вас когда-либо был солнечный ожог, вы поймете, о чем речь.

Чтобы привести кожу в порядок, нужно сделать отшелушивающую маску для лица.

Ваша кожа очень сухая

Когда ваша кожа жаждет увлажнения, то макияж тоже получится неудачным. Если не хотите, чтобы лицо стало пятнистым, не используйте на сухую кожу обычную основу — это буквально высосет жизнь из вашего лица. Постарайтесь перед нанесением макияжа хорошо увлажнить кожу. Кроме того, используйте увлажненную основу для вашего макияжа. И не забывайте пить много воды.

Вы ошиблись с цветом тонального крема

Иногда женщины хотят выглядеть загорелыми, и покупают основу для лица, которая темнее тона их кожи. Но это самый короткий путь к устрашающему макияжу! Никогда не используйте тональный крем, который не соответствует тону вашей кожи. Если вам нужен эффект загорелого лица, то обратите внимание на бронзаторы – их нужно использовать на внешних участках лица – лбу, скулах.

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Вам просто не подходит косметика

Мы меняемся, и бывает так, что наша кожа негативно реагирует на тот или иной косметический продукт. Ну не хочет ваша кожа тени, которые вы покупаете из года в год, или не понравилась ей новинка. Это значит, что пришло время поменять косметику.

Кисти и аппликаторы давно просятся в мусорное ведро

В ежедневной суматохе мы не всегда замечаем мелочи, поэтому один аппликатор используем для разных косметических продуктов. Кроме того, если аппликатор или кисточку использовать длительное время, то постепенно результат получается грязным, линии – грубыми, и даже намека на легкость, которая в идеале должна получиться. Если не хотите расстраиваться, чистите кисти как можно чаще. В идеале их нужно чистить спиртом между каждым применением.

Вы просто плохо смыли предыдущий макияж

Иногда бывает так, что вечером нет времени или сил смывать макияж и очищать лицо по всем правилам. Но если вы не позаботились о своем лице вечером, то утром даже не надейтесь на идеальный макияж – ваше лицо за ночь пережило настоящую бурю, оно раздражено и жаждет покоя. Поэтому никогда не ленитесь вечером уделить время лицу, иначе утром не получите того, что подарит вам ощущение уверенности в себе, и день пойдет насмарку.

Вы не чувствуете меру

Многие девушки и женщины часто допускают грубую ошибку во время создания макияжа – когда он уже готов, они продолжают краситься – то еще теней добавят, то помаду, то стрелки еще более жирными сделают. В итоге получается так – вроде бы все выполнили правильно, но всего так много, что просто хочется взять и помыть лицо – потому что идеальный макияж смотрится гармонично, он не раздражает и не воспринимается, как что-то отдельное.

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