Французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей на лето – фото

Французский маникюр, словно благодарный зритель – наполняет нас своей теплотой, энергией и вдохновляет. Он "прижился" в наших широтах, потому что наши женщины не жалеют время на создание красоты на ногтях – наоборот, для нас несколько часов, которые мы проводим в салоне красоты – это возможность расслабиться, привести себя в порядок и настроиться на позитив.

Для нас маникюр – это больше, чем просто обычная косметическая процедура, потому что очень часто мы хотим через ногти высказать то, что чувствуем. Особенно мы "разговорчивы" летом – когда душа открывается миру ярким и пышным цветком, и притягивает к себе взгляды окружающих.

Так "заговорил" французский маникюр! Если еще весной в тренде был минимализм, тоненькие полоски у края ногтя, то вместе с яркими лаками, которые начали разливаться на ногтях с приходом лета, пришли и рисунки.

Мы собрали для вас самые модные варианты дизайна французского маникюра с рисунком из Instagram – обязательно загляните в нашу фотогалерею, там новейшие образцы для вдохновения.

Модный французский маникюр с рисунком – модные идеи дизайна ногтей

Французский маникюр с арбузом

Лето – время сочных и сладких арбузов, поэтому они уместны и на ногтях. Сложно поверить, что арбузы и френч "подружатся", но практика показывает, что они - как неразлейвода! Сделайте нежно-розовую основу, и тонкие белые полоски у края ногтя. А потом – на большом пальце нарисуйте кусочек арбуза. Можете, конечно, приклеить и специальную наклейку, но, если честно, нарисовать арбуз вовсе не сложно, зато эффект от настоящего творчества – больше!

Французский маникюр с рисунком / Instagram

Вы, наверное, обратили внимание на большой палец – это новый тренд: если раньше рисунок в основном оживал на безымянном ноготке и среднем, то сейчас – на большом и указательном, или большом и мизинце. При этом все варианты приветствуются, но арбузу будет комфортнее на большом ногте!

Неоновый френч маникюр с фруктами 2020

В сезоне лето 2020 самый красивый французский маникюр – неоновый. Как же завораживающе смотрятся цветные полоски у края ногтя – невозможно глаз оторвать. Но при виде таких ногтей, как во время вкусного застолья, появляется аппетит, поэтому хочется еще больше красок. Поэтому вооружитесь наклейками всевозможных фруктов, в том числе и цитрусовых, и вперед – к экспериментам и новым ощущениям.

Французский маникюр с рисунком / Instagram

В зависимости от того, какой из неоновых цветов будет главным, от этого и отталкивайтесь в ходе выбора рисунка – получится красивый маникюр френч с рисунком, который ко всему еще и целебный – душа захочет жить! А если фрукты – это не то, что вам хотелось бы, тогда ориентируйтесь на листья экзотических кустов и деревьев – они добавят вашим рукам элегантности и будут уместны под любой наряд в офис.

Изысканный французский маникюр с рисунком

Ошибаются те, кто скажет вам, то блеск летом неуместен. А вы видели, как переливается на солнце песок на пляже? А как блестит вода? Какими оттенками "играют" обычные камни у ручья? Поэтому блеск на ногтях, втирка, фольга на ногтях вернулись в тренды. Добавьте немного этих сияющих красок на французский маникюр – будет выглядеть так, словно вы в белом платье вышли в залитый солнцем двор, и светитесь от счастья. Кроме того, уместен эффект камня на ногтях – не на всех, на безымянном. Вместе с френчем получится очень нежный летний маникюр френч.

Французский маникюр с рисунком / Instagram

А если у вас хватит мастерства (или у вашего мастера маникюра есть талант), то нарисуйте на одном из ноготков летний закат или рассвет – маленький шедевр на ногтях не оставит никого равнодушным.

Читайте такжеВ моду пришел французский маникюр из 90-х: как сделать френч дома - фотоИ еще – ни в коем случае не рисуйте на френче белые узоры и цветы – это очень банально, тема старая, как мир, и такой маникюр подарит вам 5 с лишним лет в возрасте – людям будет казаться, что вы никак не проснетесь от прошлого, которое ушло безвозвратно.