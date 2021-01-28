Головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye вернулись в моду на весну-лето

Стиль tie-dye вернулся в моду / Instagram

Мода весна-лето 2021 продолжает напоминать нам о 90-х. И одним из ярких "приветов" от эпохи "лихих", когда многие варили джинсы в краске, чтобы выглядеть модно, стал фантастический, красочный и удивительный стиль "тай-дай" (дословно с английского tie-dye означает "завяжи и покрась"). Хотя это и не новинка сезона – в прошлом году стиль тай-дай уже покорил сердца многих женщин во всем мире и стал фаворитом всех тех, кто любит выделяться из толпы и быть центром вселенной.

Правда, в сезоне весна-лето 2021 нас ждет немало ярких трендов, которые подкупают оригинальным фасоном и приятным цветом – в нашем материале Длинные платья с цветами и костюмы верблюжьего цвета врываются в моду на весну-лето можете узнать об этом подробнее.

Но причудливый узор вне конкуренции – он украшает не только одежду, но и модную обувь 2021 и даже аксессуары.

Эта интересная техника окрашивания известна во всем мире, а пик ее популярности был в 70-х – в те времена одежду в стиле тай-дай носили хиппи. Потом был фурор в 90-х и всеобщее безумие по джинсам-"варенкам".

Сегодня – это уже элегантный стиль, который взяли на заметку известные дизайнеры одежды. Для весны и лета, особенно в это сложное время, когда все мы устали от пандемии, красочные вещи с принтами тай-дай – это настоящий взрыв энергии, которая заряжает, вдохновляет и дарит надежду.

Модная одежда весна-лето 2021 в стиле tie-dye: на что обратить внимание

В моде жакеты в стиле тай-дай

Стиль tie-dye давно вышел за рамки толстовок и футболок. Сейчас в моду входят жакеты с такими принтами. Например, в феерической коллекции одежды Christian Dior весна-лето 2021 вы найдете шикарные жакеты-кимоно с поясом и принтом тай-дай, который очень похож на полоску: сдержанный и лаконичный, такой узор выглядит неповторимо и очень эффектно.

Писк сезона - платья в стиле тай-дай

Если ищете платье, которое сразит всех наповал, и станет ярким воспоминанием о весне и лете, то ищите вариант с принтом тай-дай. Нет ничего лучше, чем платье, на котором разные краски в узорах неописуемой красоты. Хотите увидеть это воочию? Шикарные платья в стиле тай-дай найдете в коллекции одежды талантливого уругвайского дизайнера Gabriela Hears весна-лето 2021.

Если хотите выглядеть этой весной и летом соблазнительно, тогда обратите внимание на облегающие, почти прозрачные, но безумно стильные водолазки с принтом тай-дай. Их можно сочетать со свободными брюками или длинными юбками. Особенного внимания заслуживают модели с открытым плечом – несколько сногсшибательных вариантов вы найдете в коллекции одежды Sportmax весна-лето 2021.