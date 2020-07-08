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К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото

В 2020 году, когда мир проходит огромное испытание под названием "коронавирус" и все безумно истощены, мода сделала нам потрясающий подарок.

8 июля 2020, 05:34

  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram
  • Модные платья в стиле 70-х Instagram

Романтическая эпоха 70-х практически ежегодно напоминает о себе – то и дело вещи из тех славных времен возвращаются в моду. К примеру, в прошлом году расклешённые джинсы были повсюду.

Нас просят не забывать о тех временах, когда женщины боролись за свои права, мир переживал сексуальную революцию, а мода открыла для себя доселе неизведанные горизонты.

Именно тогда модные дизайнеры подарили человечеству смелые, креативные и можно даже сказать провокационные коллекции, которые до сих пор являются образцом неимоверного стиля и источником вдохновения.

Одежда родом из 70-х узнаваема с первого взгляда, потому что она пропитана свободой и соткана из множества цветов и стилей, - именно поэтому она живая и сегодня.

В 2020 году, когда мир проходит огромное испытание под названием "коронавирус" и все безумно истощены, мода сделала нам потрясающий подарок – старинные цветочные принты. Уникальные, жизнерадостные, наполняющие оптимизмом и верой в себя – эти цветы невиданной красоты вдохновляют и согревают, словно руки мамы и бабушки, которые всегда готовы поддержать, обнять и защитить.

Модные платья в стиле 70-х
Модные платья в стиле 70-х / Instagram

Хотя найдутся и те, кто скажет вам, что стиль 70-х – это безвкусно. Но не верьте им и не позволяйте сбить вас с толку – в 2020 году винтаж и вещи в стиле того периода – это больше, чем просто одежда с историей.

Модные платья в стиле 70-х
Модные платья в стиле 70-х / Instagram

Читайте такжеВ моду вернулись эти несравненные платья из 50-х: фотоМы сегодня расскажем вам о роскошных платьях в стиле 70-х, которые сейчас в тренде. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там образцы, которые покажут вам, как можно одеваться, чтобы идти в ногу со временем сегодня.

Ищите крошечные цветы и земляные оттенки

В тренде платья с мелкими цветами оттенков земли - коричневыми, красными и желтыми, очень часто они сгруппированы вместе с зелеными и пурпурными цветами.

Кстати, среди дизайнеров и брендов, которые используют эту тенденцию в своих коллекциях в этом году - Марк Джейкобс и Prada.

Но не обязательно покупать дорогие дизайнерские вещи, чтобы быть в тренде – приятный бонус – это то, что вы можете купить настоящие старинные платья.

Модные платья в стиле 70-х
Модные платья в стиле 70-х / Instagram

В тренде калейдоскопические узоры

Стиль 70-х – это не только теплые оттенки земли. Это также яркие калейдоскопические принты и узоры, этнические мотивы и клетчатые принты. Каждый из стилей семидесятых выделяется своей уникальной палитрой цветов и принтов, у которых есть что-то общее, что можно объединить за одно десятилетие.

Модные платья в стиле 70-х
Модные платья в стиле 70-х / Instagram

Напомним, ранее сообщалось, если вам нужно платье, которое добавит вам загадочности, будет в меру откровенным, и в то же время превратит вас в роковую женщину – ищите платье с одним плечом, тем более, что осенью вещи с одним плечом тоже будут в тренде. Длина – какая вам больше по душе: рюши, приталенный вариант, цвет – монохромный или в горошек.

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Сейчас вы просматриваете новость «К нам стучатся 70-е: в моде эти фантастические платья с принтами - фото». О всех модных мировых трендах и секретах красоты читайте в разделе Мода. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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