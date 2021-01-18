Как накрутить волосы плойкой в домашних условиях

Перед тем, как крутить волосы, их нужно подготовить / Instagram

Независимо от того, какие варианты укладки волос нам диктует мода, порой возникает острое желание накрутить волосы. Нами двигает желание быть красивой, неотразимой и подчеркнуть торжественность момента, ради которого, собственно, мы колдуем над прической. И очень часто мы решаемся на эксперименты со структурой волос спонтанно. Именно поэтому важно уметь самой закрутить волосы и научиться создавать разные локоны. Если вы из тех, кто любит периодически меняться до неузнаваемости, то сегодня мы расскажем вам о том, как накрутить волосы.

Только пообещайте себе ухаживать за своими волосами, ведь использование разных средств и приспособлений для укладки их травмирует. Масло арганы - отличный способ бороться с этим – в нашем материале Зачем волосам нужно аргановое масло можете подробнее об этом узнать.

Благодаря тому, что технологии быстро развиваются, современные женщины могут легко создавать неотразимые образы в домашних условиях – парикмахер для этого не нужен. Тут главное, правильно подобрать инструмент для наматывания волос, который откроет вам двери в мир создания роскошных и соблазнительных локонов. И если вы еще только собираетесь купить себе подходящий инструмент, то ознакомьтесь с главными характеристиками.

Чем можно накрутить волосы

Плойка

Этот инструмент для укладки волос знаком многим. У устройства есть круглая насадка и зажим, позволяющий зафиксировать край локона во время укладки. Диаметр стержня может быть от 1 до 5 см.

Щипцы-гофре

Если мечтаете сделать на голове волны, то вам понадобится специальная плойка с насадкой из двух частей. Рабочие поверхности этих частей выполнены в виде зигзагов – больших или мелких.

Конусная плойка

Благодаря этому инструменту с регулятором мощности вы сможете легко создавать различные виды укладки. Кроме того, рабочая пластина обработана специальным составом, который щадит волосы, что, согласитесь, крайне важно.

Подготовка волос к накручиванию

Чтобы прическа получилась не только красивой, но и эффектной, излучала свежесть и свела всех с ума, важно перед тем, как крутить волосы, подготовить их к этому. Как? Очень просто.

Для начала нужно помыть волосы, ведь они имеют слой натурального жира, который ужасно мешает закрепить на прядях средства для укладки. Если вы волосы не помоете, то они станут тяжелее и локоны быстро распрямятся, ведь щипцы неравномерно согреют локоны. Все усилия пойдут насмарку.

Нужно посушить волосы перед накручиванием / Instagram

Кроме того, важно посушить волосы перед накручиванием. Если не хотите потратить много времени и разочароваться результатом, тогда сушите волосы перед тем, как их накрутить.

Для удобства нужно поделить шевелюру на условные четыре зоны. В первую очередь в ход идет затылочная часть, потом зона висков, а завершать нужно в районе теменной зоны. И еще - сначала накрутите нижние пряди, а потом переходите поэтапно к верхним.

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Как красиво накрутить волосы плойкой

Если вы хотите завить волосы так, чтобы прическа выглядела на миллион долларов, то в первую очередь обратите внимание на длину волос, ведь от этого и зависит план работы.

Как накрутить короткие волосы плойкой

Если у вас короткие волосы, то даже не мечтайте о крупных локонах. Небольшие локоны тоже могут разочаровать. Идеальный вариант - плойка со стержнем среднего диаметра.

Как накрутить волосы средней длины

Может показаться, что работать с такой длиной очень просто. На самом деле, единственный плюс только в том, что пряди короче. Сложность возникает на этапе, когда нужно соблюдать временные рамки и температурный режим. Иначе прическа будет ужасной.

Как накрутить длинные волосы плойкой

Запомните, чем длиннее пряди, тем больше нагрузка на локон, поэтому он быстро может "разлететься". Тут не обойтись без фиксирующего средства, при этом понадобится его немало. Хотя некоторые типы волос не создадут особых трудностей при создании локонов.

Чем длиннее пряди, тем больше нагрузка на локон / Instagram

Как накрутить волосы самой себе в домашних условиях

Для начала нужно разделить волосы на части. Начните с затылка. Возьмите одну прядь, ее ширина должна быть не более 5 см. После этого расчешите прядь и потяните ее под углом 90 градусов от головы. Далее нужно скрутить прядь в щипцы для завивки. Но учтите, что витки ни в коем случае не должны перекрывать друг друга. Оставьте волосы в таком состоянии на 5-7 секунд. Вытяните локон с плойки и немного подождите, чтобы он остыл.

И будьте осторожны. Ни в коем случае не прижимайте плойку к лицу или голым рукам, иначе рискуете получить ожог.

Кроме того, не пытайтесь выдумать велосипед, ведь все уже рассчитали до вас специалисты – поэтому не держите волосы в плойке слишком долго, иначе можете сжечь их или испортить их структуру.