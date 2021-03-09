Нужно тушь использовать только на верхних ресницах / Instagram

Макияж за время пандемии изменился, и наше отношение к нему тоже. Многие за минувший год полностью отвыкли от косметики, и используют только средства по уходу за кожей лица. И это нормально в условиях того, что маска для лица стала повседневным атрибутом.

Да, ситуативно девушки и женщины продолжают краситься, но в основном весь макияж сегодня – это только глаза. Поэтому мы начали больше внимания уделять бровям, нас заботит состояние наших ресниц, и, конечно же, нас волнует то, как сделать так, чтобы тушь для ресниц и маска для лица "подружились".

Несомненно, тушь для глаз – это самый простой и очень эффективный способ придать глазам выразительности. Но как же досадно, когда она растекается на маску для лица и размазывается, особенно, если аксессуар приходится носить весь день.

Выход, конечно же, есть, и мы сегодня расскажем вам о том, как красить глаза тушью, чтобы в сочетании с маской для лица они выглядели безупречно весь день.

Как правильно красить глаза тушью под маску для лица

Правило №1 – нужно тушь использовать только на верхних ресницах

Для того, чтобы ресницы, накрашенные тушью, не вступили в схватку с маской для лица, просто прекратите красить нижние ресницы. Конечно, это еще не решение проблемы, но это первый и очень важный шаг.

Правило №2 – нужно перед макияжем очистить кожу вокруг глаз

Ресницы контактируют с кожей лица, поэтому крайне важно перед тем, как вы будете красить глаза, очистить кожу от жира. Для этого можете использовать косметические средства против жирного блеска.

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Правило №3 – нужно нанести крем для глаз заранее

Если вам предстоит выход в люди в маске для лица, при этом вы хотите накрасить ресницы тушью, то постарайтесь использовать крем для глаз заранее, чтобы он хорошо впитался.

Чтобы тушь не растекалась, нужно нанести крем для глаз заранее / Instagram

Правило №4 – не используйте кремовые тени для век

Да. Кремовые тени – удобные, они не требуют специальной базы. Но не стоит использовать такие тени и тушь в те дни, когда маску с лица вы будете снимать очень редко. Иначе размытия туши не избежать.

Правило №5 – используйте влагостойкую тушь

Пришло время сделать ревизию своей косметички и убедиться в том, что у вас есть влагостойкая тушь. Она, конечно же, не является единственным решением проблемы, но очень способствует тому, чтобы макияж не растекался.

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Правило №6 – нанесите пудру на веки и вокруг глаз

Пудра является отличным решения для управления блеском. Аккуратно нанесите ее вокруг глаз до или после нанесения туши. Только не нужно слишком усердствовать, так как это уже крайности.

Пудра является отличным решения для управления блеском / Instagram

Правило №7 – носите с собой корректор

В маске для лица можно вспотеть, и тогда тушь растекается реками. Чтобы быстро предотвратить катастрофу, у вас под руками должен быть консилер и ватные палочки для быстрой ретуши.