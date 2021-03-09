Для того, чтобы ресницы, накрашенные тушью, не вступили в схватку с маской для лица, просто прекратите красить нижние ресницы. Но это только одно из правил.
Макияж за время пандемии изменился, и наше отношение к нему тоже. Многие за минувший год полностью отвыкли от косметики, и используют только средства по уходу за кожей лица. И это нормально в условиях того, что маска для лица стала повседневным атрибутом.
Да, ситуативно девушки и женщины продолжают краситься, но в основном весь макияж сегодня – это только глаза. Поэтому мы начали больше внимания уделять бровям, нас заботит состояние наших ресниц, и, конечно же, нас волнует то, как сделать так, чтобы тушь для ресниц и маска для лица "подружились".
Несомненно, тушь для глаз – это самый простой и очень эффективный способ придать глазам выразительности. Но как же досадно, когда она растекается на маску для лица и размазывается, особенно, если аксессуар приходится носить весь день.
Выход, конечно же, есть, и мы сегодня расскажем вам о том, как красить глаза тушью, чтобы в сочетании с маской для лица они выглядели безупречно весь день.
Как правильно красить глаза тушью под маску для лица
Правило №1 – нужно тушь использовать только на верхних ресницах
Для того, чтобы ресницы, накрашенные тушью, не вступили в схватку с маской для лица, просто прекратите красить нижние ресницы. Конечно, это еще не решение проблемы, но это первый и очень важный шаг.
Правило №2 – нужно перед макияжем очистить кожу вокруг глаз
Ресницы контактируют с кожей лица, поэтому крайне важно перед тем, как вы будете красить глаза, очистить кожу от жира. Для этого можете использовать косметические средства против жирного блеска.
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Правило №3 – нужно нанести крем для глаз заранее
Если вам предстоит выход в люди в маске для лица, при этом вы хотите накрасить ресницы тушью, то постарайтесь использовать крем для глаз заранее, чтобы он хорошо впитался.
Правило №4 – не используйте кремовые тени для век
Да. Кремовые тени – удобные, они не требуют специальной базы. Но не стоит использовать такие тени и тушь в те дни, когда маску с лица вы будете снимать очень редко. Иначе размытия туши не избежать.
Правило №5 – используйте влагостойкую тушь
Пришло время сделать ревизию своей косметички и убедиться в том, что у вас есть влагостойкая тушь. Она, конечно же, не является единственным решением проблемы, но очень способствует тому, чтобы макияж не растекался.
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Правило №6 – нанесите пудру на веки и вокруг глаз
Пудра является отличным решения для управления блеском. Аккуратно нанесите ее вокруг глаз до или после нанесения туши. Только не нужно слишком усердствовать, так как это уже крайности.
Правило №7 – носите с собой корректор
В маске для лица можно вспотеть, и тогда тушь растекается реками. Чтобы быстро предотвратить катастрофу, у вас под руками должен быть консилер и ватные палочки для быстрой ретуши.