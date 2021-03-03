Весна пришла, а вместе с ней появилось вполне естественное желание побыстрее сбросить из себя теплые и громоздкие вещи, и снова ощутить себя привлекательной, уверенной в себе и стильной. Как не крути, но в нескольких свитерах, шапке и пуховике не особо думаешь о том, как выглядишь, ведь в холодную пору все мысли только о комфорте.

Но теперь настало время красивой одежды, потрясающей обуви и фантастических аксессуаров, которые способны пробудить в нас приятные чувства и подарить крылья. Выглядеть модно весной – важно, в этом сила женщины.

Для того, чтобы идти в ногу с модой в сезоне весна 2021, не обязательно делать покупки. Дело в том, что немало из того, что сейчас в тренде – мы носили в прошлом году. Поэтому вполне вероятно, что в вашем шкафу есть актуальная одежда и обувь, в которых можно выглядеть потрясающе.

Мы сегодня расскажем вам о том, как выглядеть модно и стильно весной 2021, а в нашей фотогалерее вы найдете яркие примеры для вдохновения и понимания трендов без лишних слов.

Как выглядеть модно весной 2021

Модные цвета одежды весны 2021

Совершенно не важно, в чем вы одеты – если ваша одежда соответствует модным цветовым трендам, то вы на высоте. Главными цветами 2021 года стали желтый и серый – в нашем материале Главная модная тенденция 2021: одежда цвета мимозы и пляжного камня можете подробнее узнать об этом. Но это еще не все! В моде также светло-голубой цвет и зеленый, нежно-розовый цвет и лавандовый, красный и оранжевый, а также все земляные оттенки.

Модная женская обувь весна 2021

Идеальным вариантом для весны станут лоферы на тракторной подошве, ведь они модные, удобные и безумно привлекательные: вы даже не представляете, как привлекают внимание туфли, которые выглядят очень необычно!

Модные лоферы 2021 / Instagram

А когда окончательно потеплеет, носите слингбеки. Даже не сомневайтесь, эти удивительные туфли родом из 40-х с закрытым носком и ремешком, который фиксирует открытую пятку, будут в ближайшее время повсюду.

В моде слингбеки / Instagram

Модные кроссовки весна 2021

На смену безразмерным и немного уродливым папиным кроссовкам пришли тренеры. Это огромная модная тенденция сезона весна 2021. Также превратят вас в модницу высокие кроссовки. При этом не просто высокие кроссовки, а именно белые высокие кроссовки. Также в моду вернулись потрясающие кроссовки в стиле 70-х с резиновой подошвой, круглым носком и яркими вставками.

В моде высокие белые кроссовки / Instagram

Читайте также В моду на весну-лето вошли поразительные женские пиджакиМодные женские плащи весна 2021

Длинные плащи с широкими плечами в стиле 90-х будут безумно популярными этой весной. Их главной особенностью является размер – точнее, они безразмерны. В модном плаще вы должны "купаться" и "тонуть" - в то же время именно такие модели дарят чувство свободы, уверенности и защищенности.

В моде длинные плащи / Instagram

Не проходите мимо ярких плащиков сочных расцветок, которые вдохновляют и дарят чувство радости - зеленые, голубые, сиреневые, красные, желтые и синие плащи как никогда актуальны. Фасон значения не имеет, если плащ вызывает блеск в ваших глазах - это модный плащ и его можно покупать.

Модные куртки весна 2021

Уже несколько сезонов подряд вершину моды штурмуют куртки в стиле 50-х, которые называют просто – авиаторы. Фантастические цветочные принты, необычные материалы, полоски контрастных оттенков, разные буквы и фрески украшают модные весенние куртки-бомберы 2021. Приятным бонусом является то, что бомбер можно смело сочетать и с легким платьем, и с мини-юбкой, и с любыми брюками.

В моде куртки-бомберы / Instagram

Среди самых актуальных курток на весну 2021 особое место занимают кожаные куртки - классические черные и модели лимонного, синего и красного оттенков. Джинсовые куртки тоже позволят вам выглядеть стильно и модно этой весной. Среди интересных фасонов можно выделить большие размеры, а также укороченные, словно обрезанные, варианты с оригинальной росписью и вышивкой.

В моде джинсовые куртки / Instagram

Модные юбки весна 2021

В сезоне весна-лето 2021 самые модные юбки – это модели миди с асимметричным разрезом, юбки с запахом и асимметричным разрезом. Один из самых стильных вариантов - юбка миди А-силуэта с разрезом до середины бедра. Кроме того, мода весна 2021 решила не расставаться с плиссированными юбками, которые уже несколько лет безумно популярны. А еще в моду вернулись мини-юбки с высокой талией.

Модные платья весна 2021

Уже сегодня в продаже можно найти много разных вариантов платьев-рубашек - от кружевных и моделей с принтами до блестящих с цветными блоками. Каждый найдет для себя то, что лучше всего соответствует его стилю. Не длинные и не короткие – именно такие платья рубашки наиболее удачно подойдут для любой ситуации.

В моде платья-рубашки / Instagram

Кроме того, когда солнце начнет щедро осыпать землю теплыми и яркими лучами, обратите внимание на фантастические длинные платья, пошитые с прозрачных тканей с невероятными цветами.

Модные женские брюки весна 2021

Этой весной особого внимания заслуживают широкие штаны – песочные, черные, бежевые. В сочетании с куртками и пиджаками больших размеров вы будете выглядеть очень романтично, элегантно и необычно. Добавьте топ под пиджак, и получится роскошный повседневный образ. Широкие брюки могут смело носить худенькие девушки и те, у кого фигура пышная. Одни получат желаемый объем, а другие визуально откорректируют фигуру.

Модные широкие брюки / Instagram

Если ищете брюки, которые станут изюминкой вашего делового весеннего образа, то обратите внимание на черные брюки клеш. Благодаря силуэту, они выглядят эффектно и элегантно. Самым главным плюсом черных расклешенных брюк является то, что их можно сочетать с любым верхом – светлой классикой, легкими свитерами, яркими пиджаками и даже короткими топами.

Модные брюки клеш / Instagram

Модные джинсы весна 2021

Для многих станет сюрпризом возвращение в моду расклешенных джинсов в стиле 70-х. Казалось, что этот тренд уже изжил себя и начал утихать в прошлом году. Но Мода 2021 широко распахнула двери прямым джинсам с расклешёнными штанинами ниже колена, и этот тренд горячий. Также джинсы с дырками на коленях актуальны как никогда.

Рваные джинсы в моде / Instagram

Еще одна яркая модная тенденция весны-лета 2021 – креативные джинсы в стиле пэчворк. Это новинка сезона, которая только набирает обороты.

Сейчас модно выглядеть как дровосек

И это не шутка. В мире моды появилось новое слово – шакет (shacket). Проще говоря, это что-то среднее между рубашкой с карманами и жакетом. Для сумасшедшей весны, у которой много раз на день меняется настроение, рубашка-жакет станет находкой. А все любительницы универсальной и практичной одежды уже сегодня могут начинать поиски шакета, который украсит их жизнь и станет надежным "защитником" в любую погоду.

В мире моды появилось новое слово – шакет / Instagram

Модные сумки весна 2021

На самом деле в весенне-летнем сезоне нас ждет много прекрасных, удивительных и неповторимых сумок, которые готовы украсить нашу жизнь и стать надежными помощниками. Купить все – нереально, да и не нужно. Есть некоторые ключевые модели, которые будут хитами этой весной. Например, особого внимания заслуживают сумки всех цветов радуги. Для тех, кто готов на некоторые неудобства ради того, чтобы выглядеть модно, в трендах плоские сумки. Также в моде большие сумки, плетеные сумки-коробки и знаменитые сумки родом из 30-х в виде ведра.