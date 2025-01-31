Kenzo Lunar New Year Snake: обзор самой стильной коллекции 2025 года

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Красный, золотой и чёрный — основные оттенки праздничной коллекции от Kenzo, украшенной цветами Boke, талисманом бренда — тигром, и вышитыми змеями. Парижский модный дом в преддверии лунного нового года представил коллекцию, которая сочетает восточную символику с современным видением.

Lunar New Year Snake — это настоящая ода году Змеи. Что же делает её уникальной, какие культурные мотивы вдохновили дизайнеров, и какие вещи стоит добавить в гардероб уже сейчас?

Чем уникальна коллекция?

Kenzo умело объединяет традиции и современность. Источником вдохновения для праздничной линейки стал Год Змеи. В основе палитры — красный и золотой оттенки, которые ассоциируются с процветанием и удачей и сочетаются с чёрным в контрастных, но сбалансированных комбинациях. Коллекция включает удобные и стильные футболки, свитшоты, кардиганы, шарфы и браслеты в тех же знаковых оттенках. Изящные детали создают роскошную, ненавязчивую атмосферу.

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Какие мотивы отличают коллекцию?

Один из центральных элементов — гибридный узор: золотая змея с фирменным цветком Boke, символом бренда. Этот мотив украшает ключевые предметы коллекции — дуотоновые кардиганы и красные свитеры с золотыми бусинами. Еще один шедевр — свитшот с вышивкой в традиционном японском стиле. Тигр и змея в танце силы и равновесия отсылают к балансу противоположностей в восточной философии.

Как традиции становятся модой?

Kenzo с уважением относится к восточной культуре, переосмысляя её через призму современности. Дизайнеры используют символы китайского Нового года в креативных интерпретациях. Например, гибрид змеи и цветка Boke — классический для Kenzo цветочный принт трансформируется: лепестки "превращаются" в извивающиеся тела змей, а золотые акценты подчёркивают динамику линий. Эта концепция особенно заметна в аксессуарах, таких как золотые подвески.

Вышивка бисером, аппликации из бархата и жаккардовые ткани также придают коллекции уникальности. Например, кардиган из красной шерсти украшен золотыми бусинами, имитирующими чешую. Игривый характер коллекции подчёркивают вязаные модели с контрастными рукавами, двусторонние шарфы, джоггеры с вышитыми логотипами.

Как Kenzo интерпретирует культурные традиции?

Новая коллекция — это диалог между прошлым и настоящим:

Красный, согласно китайским поверьям, отпугивает злых духов, а золотой привлекает богатство. В Kenzo эти оттенки используются в модернистских силуэтах — бесшовных кардиганах с асимметричным кроем.

Змея как метафора мудрости и обновления. Это подчёркивают графические принты, где рептилии сочетаются с абстрактными геометрическими формами.

Экологичный подход. Часть вещей создана из органического хлопка, что перекликается с темой "зелёной" Змеи — символа 2025 года.

Что из коллекции стоит купить и где это найти?

В коллекции есть практические все, чтобы создать оригинальный стильный образ:

Свитшот с тигром и змеей — универсальная модель для яркого образа, отличный выбор для смелых. Кардиган с золотыми бусинами — идеален для вечеринок, сочетается с кожаными брюками или шелковыми платьями. Браслет в форме змеи — аксессуар, который дополнит даже строгий костюм. Красные джоггеры с логотипом — для любителей спортивного шика. Шарф с принтом "Boke Flower & Snake" — функциональный акцент в холодное время года.

Коллекция Kenzo Lunar New Year Snake уже доступна на официальном сайте и в избранных бутиках. А если вы хотите приобрести товары KENZO в интернет-магазине PRM, то переходите по ссылке. Отмечайте Новый год стильно и с акцентом на культурные традиции вместе с Kenzo!

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