Летний маникюр: в моде арбузы на ногтях, кокосы и неоновый маникюр – фото

Рукам повезло больше, чем лицу (макияжу, который вынужден сейчас уживаться с маской), поэтому маникюр сегодня набрался красок, стал сочным, словно сладкий фрукт, и устроил настоящий карнавал. Все самое неприятное маникюр 2020 уже пережил весной, когда салоны красоты оказались под замком. Конечно, многие из нас тогда вооружились маникюрными наборами и стали осваивать мастерство нейл-арта в домашних условиях.

Лето для маникюра началось более чем хорошо – он, по крайней мере, прекратил быть больным местом, то есть при желании можно записаться к мастеру и сделать самый модный летний дизайн ногтей.

Кстати, о дизайне – популярный паблик Instagram превратился в настоящую цветочную клумбу, фруктовый сад и зоопарк – это то, что сейчас чаще всего женщины всего мира рисуют на своих ногтях.

Независимо от того, продолжаете вы делать маникюр дома самостоятельно, или пользуетесь услугами профи, дизайн ногтей начал активно меняться. Если еще несколько недель назад многие женщины рисовали облака на ногтях, которые они высматривали с окон и балконов, то сегодня акценты другие.

Главред сделал свежую подборку модных вариантов дизайна ногтей на это лето – то, что нравится, что востребовано и что сегодня рисуют на ногтях во всем мире. Обязательно посмотрите нашу фотогалерею – там лучшие образцы для вдохновения.

Модный летний маникюр 2020 – что нарисовать на ногтях

Арбузы на ногтях

Женщины обожают мечтать, поэтому на ногтях внезапно ожило очередное желание – арбузы. Правда, их ждать еще минимум месяц, но зато на ногтях их можно рисовать уже сегодня. Одни рисуют полосатую корочку арбуза, другие – сочную сердцевину. Можно нарисовать арбуз на нескольких ноготках, украсить им французский маникюр, или вообще все ногти "усыпать" кусочками арбузов с черными семечками.

Кстати, мастера маникюра пишут в соцсетях, что арбузам светлое будущее в 2020 году никто не обещал – все думали, что в прошлом году тренд ушел. Но, как видим – арбузы опять востребованы.

Летний маникюр 2020 / Instagram

Кокосы на ногтях

Летний маникюр таит в себе еще одну заветную мечту миллионов – об островах, голубом небосводе, пальмах, кокосах, ананасах и других экзотических фруктах. Границы только открывают, самолеты только запускают, но не во все страны впускают туристов из нашей стран – именно поэтому стал актуальным этот нежный маникюр.

Можете "нафаршировать" ногти экзотикой, а можно, к примеру, сделать белую или молочную основу, и добавить на один-два ноготка разбитый кокос или пальмовую ветку.

Летний маникюр 2020 / Instagram

Неоновый маникюр

Мы уже говорили о том, что летом будет настоящий взрыв эмоций, ведь весна прошла без красок. И вот пришло время самого смелого маникюра – обратите внимание на насыщенный и кричащий желтый, оранжевый, салатовый, а также красный, малиновый и синий лаки, которые настолько самодостаточны, что украшать их рисунками не обязательно. Как вариант, можно сделать маникюр градиент – все цвета на ногтях. Кроме того, неоновые цвета – идеальная основная для экзотических фруктов и цветов.

Летний маникюр 2020 / Instagram

Если вы хотите более спокойный вариант - сделайте френч с неоновыми полосками у края ногтя – получится очень красивый маникюр. Особое место в летнем маникюре занимает желтый неоновый цвет, напоминающий яичные желтки – это потрясающая основа для всевозможных вариантов дизайна.

Летний маникюр 2020 / Instagram

Ранее сообщалось, летний французский маникюр на короткие ногти будет желтым, оранжевым и радужным – потому что хочется радости и приятных эмоций. Обратите внимание, что полоска у края ногтя – очень тоненькая, почти символическая.