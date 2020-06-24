Старость подождет: женская одежда, которая феерически молодит

Мода – непредсказуемая. Мы пытаемся ее догнать, стараемся соответствовать ей, а в ответ иногда получаем эффект старения.

Бывает так, что в обновках мы выглядим лет на 10 старше, чем нам есть на самом деле. Приличная вещь, стоила немало денег, а когда выходим в ней в люди – то нам кажется, что все вокруг недоумевают. На самом деле мы быстро улавливаем такие моменты – и сразу портится настроение, а чувство дискомфорта вынуждает отложить вещь и больше никогда не надевать.

Проблема не в том, что стареть – это плохо. Но если в душе вы чувствуете себя молодой и красивой, а вещь вмиг перечеркивает все, то зачем она вам? Конечно, когда мы отлично себя чувствуем, то вещи второстепенны, ведь ничто так не омолаживает, как искренняя улыбка.

Но наше настроение меняется, поэтому одежда имеет значение – она должна позволять нам чувствовать себя уверенно и потрясающе в любой ситуации. Одежда не должна работать против нас!

Сегодня мы расскажем вам о том, какая одежда обладает омолаживающим эффектом – посмотрите нашу фотогалерею, там образцы для того, чтобы ориентироваться и понять, к чему стремиться, без лишних слов.

И еще – это всего лишь рекомендации. Вы можете к ним прислушаться, а можете проигнорировать – если у вас есть свой стиль, и, что самое важное, вы счастливы и довольны тем, как выглядите – то можете не читать то, что ниже, потому что все сводится к тому, чтобы нравиться самой себе!

Женская одежда, которая молодит

Яркий цвет молодит

Пересмотрите свой гардероб и отложите все темные вещи – они точно добавляет лишних лет. Если хотите казаться моложе, постарайтесь носить яркие вещи. Если вам сложно носить ослепительное платье или блузу, то начните с аксессуаров – и вы сразу ощутите энергию цвета. Бусы, браслет, обруч, очки или сумочка заставят вас расцвести!

Ремень имеет значение

Кожаные ремни вышли из моды, поэтому не старайтесь их носить с джинсами. Сейчас носят узкие или широкие пояса. Пожалуйста, уделите немного времени и примерьте поясок под разные вещи - вы будете удивлены, как эта деталь влияет на образ в целом. Кроме того, обратите внимание, что платье лучше смотрится с широким поясом.

Хороший бюстгальтер спасет ситуацию

Когда мы к чему-то привыкаем, то начинаем это не замечать. Скажем, бюстгальтер надеваем автоматически и не видим, что он уже растянулся или вышел из моды. То, что под одеждой, имеет первостепенное значение, поэтому пойдите в магазин и... не просите дать вам привычную модель своего размера, а позвольте профи подобрать вам стильный вариант, который будет смотреться отлично именно на вас.

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Носите вещи по размеру

Вы не маленький ребенок, который постоянно растет, поэтому покупать вещи на размер-два больше не стоит – они дико старят. Пересмотрите то, что носите, и если что-то на вас висит, то пойдите к портному и подгоните платья, брюки и пиджаки под себя – чтобы не тратить сразу много денег, можете привести в порядок гардероб постепенно. Зато вы обнаружите, что вещи, которые сидят на вас идеально – выглядят роскошно.

Правильные джинсы

Джинсы способны как омолодить образ, так и добавить лишние годы. Если вы заинтересованы выглядеть в джинсах более стройной и высокой, подумайте о том, чтобы носить прямые джинсы, которые немного растягиваться. Стрейчевые джинсы сделают ваши бедра более узкими, кроме того, они хорошо сглаживают все изгибы. Но тут как раз важно, чтобы крой был прямым, а не сужался к низу. В таких джинсах вы будете выглядеть сногсшибательно.

Ни в коем случае не носите джинсы с принтами, например, с цветочным или леопардовым - они привлекут максимум внимания к вашим бедрам. Кроме того, избегайте моделей с внешними пуговицами в области талии, которые действуют, словно магнит.

Не прячьте плечи

Откройте плечи и будет вам радость. Никто не говорит о том, чтобы полностью оголить плечи – но показывая немного плечо, вы определенно будете казаться моложе. Это также может выглядеть элегантно в зависимости от наряда. Топы без бретелек всегда веселые и смелые! Но если это не ваш стиль, попробуйте топ с одной рукой или топ с вырезами на плечах.

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Покажите ноги

Мы ни в коем случае не призываем вас носить мини-юбки – они вообще не в моде. Но если вы наденете длинную юбку с разрезом спереди или сбоку, то 100% будете выглядеть моложе. Кроме того, такой разрез сделает вас визуально стройнее и выше. Поэтому если выбираете платье, сарафан или юбку – вначале убедитесь, что там есть разрез, а потом уже смотрите на размер и меряйте.