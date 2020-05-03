Модная короткая стрижка пикси и ее 10 лучших вариантов на лето: фото

Кажется, карантин длится уже целую вечность, а та жизнь, до карантина, кажется уже нереальной. И, наверное, со многим можно смириться, если бы мы не превращались в "лохматых" мишек. Особенно этот вопрос болезненный для тех женщин, у которых короткая стрижка. Почти за два месяца она не просто потеряла форму, но и привлекательность.

Если вы заметили, что все меньше хотите смотреть на себя в зеркало, потому что то "зрелище" вас расстраивает – это первый признак того, что ситуация начинает играть против вас.

Вы точно могли заметить, как стрижка влияет на вашу жизнь – в прямом смысле: если сделали короткую стрижку, то сразу появляется внутренняя сила и драйв, горы можно свернуть. Вы также могли заметить, каким ужасным бывает настроение, если парикмахер перестаралась и убрала больше волос, чем надо.

Стрижка – это больше, чем просто настроение, это сила женщины. И если те, у кого средние или длинные волосы, сегодня могут вполне обойтись косой или хвостом, и спокойно дождаться того дня, когда салоны красоты откроют, то обладательницы коротких стрижек должны взять ситуацию в свои руки.

Нет-нет, стричь волосы мы вас не призываем, но вы можете выбрать стильную короткую стрижку на лето и уже сегодня начать красиво укладывать волосы.

Если верить правилу, что все в жизни происходит к лучшему, то этот период, когда волосы немного отрастают, может позволить вам создать после карантина самую модную стрижку лета 2020 – пикси и ее актуальные варинты.

Кроме того, если вы даже и возьмете в руки ножницы, чтобы, скажем, откорректировать челку, то пугаться не стоит - худшее уже произошло, и у вас на голове нет прически.

Главред собрал самые модные варианты женской короткой стрижки пикси на лето 2020 – в нашей фотогалерее лучшие образцы модных коротких стрижек, которые вполне могут стать частью вашего стиля уже в ближайшее время, ведь карантин точно не вечен.

Модные короткие стрижки 2020 пикси – варианты на лето

1

Многослойная стрижка пикси с челкой

В моде удлиненная стрижка пикси с челкой. Если у вас прямые волосы, то этот многослойный стиль для вас - отличная находка. Суть стрижки в том, что на макушке волосы стригут слоями. А спереди – удлиненная челка на бок. И еще есть одна фишка – бакенбарды, которые добавляют образу волшебства, ведь не зря эту стрижку называют стрижкой эльфов.

2

Пикси боб

Женская стрижка пикси боб - для тех, кто хочет короткую стрижку, и в то же время желает, чтобы волосы убирали по минимуму. Это градуированная стрижка с косой удлиненной челкой, сзади волосы укорочены, а макушка приподнята - по форме стрижка больше напоминает боб. Такое сочетание делает ее неповторимой и незабываемой. В стрижке пикси боб 2020 крайне важны линии, они должны быть четкими, хотя вполне допустима филировка волос, которая добавит образу мягкости.

3

Гладкая стрижка пикси

Одной из причин, почему гладкая короткая стрижка пикси становится яркой модной тенденцией практически каждое лето, является то, что на голове волос становится значительно меньше. Хотите понять, подойдет вам такая стрижка, или нет? А вы возьмите гель для укладки волос, и красиво уложите пряди волнами – скорее всего, сегодня даже ваша лохматая короткая стрижка в таком варианте смотрится сногсшибательно.

4

Текстурированная стрижка пикси

Если вам нужен объем волос, тогда идеальное решение – стрижка пикси с текстурой и слоями. Порывистые, взъерошенные слои на макушке придают стрижке спортивный и очень современный вид. Для того, чтобы волосы выглядели более густыми, срезы можно сделать тупыми. Общая длина волос плавно переходит в удлиненную челку, при этом и челка, и шевелюра смотрятся как единое целое, без резкого перехода.

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5

Стрижка чоппи пикси

Не все любят четкие линии среза, именно поэтому у стрижки чоппи пикси (бродячий, изменчивый) целые полчища поклонниц. Суть стрижки в том, что и слои на макушке, и сама челка состоят из слоев, которые не имеют четкой линии среза - они словно где-то потерялись и бродят.

6

Длинная челка, короткие стороны

В моде также очаровательная короткая стрижка пикси с длинной челкой и короткими сторонами. Стрижка невероятно стильная, визуально она делает лицо более изящным и женственным. Такой вариант стрижки смотрится эффектно на волосах любого цвета, и даже на натуральных.

7

Кудрявая стрижка пикси

Еще один вариант стрижки пикси с короткими сторонами – кудрявый. Весь акцент - на кудрях, которые выглядят романтически. Если у вас кудрявые волосы от природы, то вы поймете, насколько удобна эта стрижка. Конечно, обладательницы прямых волос тоже могут постараться и накрутить волосы волнами. Только учтите – кудри понемногу выходят из моды как вариант укладки, поэтому злоупотреблять не нужно.

8

Стрижка пикси с асимметрией

Асимметричный вариант стрижки пикси обладает волшебством. С одной стороны - очень длинная челка (до подбородка) визуально делает лицо женственным, ведь волосы не слишком короткие, а с другой - аккуратный короткий затылок и открытое ушко.

9

Лохматая стрижка пикси "шапочка"

Уникальная стрижка, которая завораживает и влюбляет в себя с первого взгляда: лохматая удлиненная стрижка пикси, но спереди она выглядит, как знаменитая стрижка шапочка, или под горшок. Такая стрижка – находка для обладательниц тонких волос, лохматые слои визуально создают объем, а обрамление лица добавляют образу изюминку.

10

Короткая стрижка пикси с прямой челкой

Если вы достаточно смелы и готовы сделать модный вариант стрижки пикси - короткий, то ориентируйтесь на прямую челку - этот вариант стрижки делает лицо изящным. Но даже очень короткая стрижка пикси требует укладки - поэтому вооружитесь как минимум феном и пенкой.

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