Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - фото

Женская стрижка должна быть не только и не столько модной, сколько удачной. Ведь у каждого из нас своя форма лица, и крайне важно от этого отталкиваться при выборе стрижки.

Круглое лицо – это означает, что ширина и высота лица примерно одинаковые. Если при этом щеки немного пухлые, то создается эффект полноты.

Только некоторые женщины в подобном случае видят только один путь для себя – скрывают свое лицо за волосами. Отсюда в наших широтах такой популярности набрала стрижка каскад на средние волосы, когда рваные пряди ступеньками напускают на лицо. Но чем больше вы маскируете лицо, тем хуже делаете себе.

Главная задача стрижки для круглого лица – не спрятать его за волосами, а визуально удлинить и сместить акценты. И не обязательно отращивать волосы, чтобы лицо казалось длиннее. Есть много удачных коротких стрижек для круглого лица, которые позволяют выглядеть на миллион долларов.

Тем более, после карантина наверняка многие захотят избавиться от длинных и удлиненных волос – это и психологический момент, плюс после пережитого точно захочется сбросить из себя все лишнее.

Главред узнал, какие женские короткие стрижки для круглого лица сегодня актуальны, а в нашей фотогалерее – образцы модных вариантов для вдохновения.

Модные короткие стрижки для круглого лица 2020 - тренды

Острый боб

Стрижка острый боб до подбородка - идеальное решение для обладательниц круглого лица. Но есть одно "но". Важно, чтобы линия среза не была слишком ровной, а угол среза должен быть как можно более острым – то есть пряди спереди должны быть длиннее, чем длина волос на затылке. Для того, чтобы пряди выглядели более изящно, нужно их профилировать.

Тупой боб с челкой

Если вам больше нравятся прямые ровные срезы, то остановите свой выбор на стрижке тупой боб до подбородка с челкой. Челка, кстати, тоже должна быть прямой. Фишка стрижки в контрасте между короткой челкой и основными прядями стрижки – все акценты смещаются на нижний срез и челку. Эта стрижка также обладает омолаживающим эффектом.

Шегги-боб

Есть еще одна короткая стрижка для круглого лица, которая творит чудеса – это лохматый шегги-боб. Суть стрижки в прядях, которые стригут на голове хаотично, а изюминка - в модной челке на две стороны. Не имеет значения, густые у вас волосы или тонкие, стрижка шегги боб очень красиво обрамляет лицо, за что и вернулась в 2020 году в моду.

Пикси

Если вам больше по душе короткие волосы, тогда обратите внимание на стрижку пикси. Это может быть вариант с выбритым виском, тогда весь акцент сместится на глаза. Кроме того, довольно удачный вариант – классический пикси с удлиненной челкой, которая нарезана длинными перьями. Кроме того, благодаря асимметрии смещаются акценты. Эта стрижка настолько привлекательна, что никому дела не будет до формы лица, потому что от стрижки сложно оторвать глаза.

Чоппи боб

Текстура волос и линия среза имеют огромное значение, поэтому женская короткая стрижка для круглого лица чоппи боб (или бродячий боб) – это хороший выбор, который достоин внимания. Волосы на затылке делают чуть короче, ближе к лицу они удлиняются. Изюминка – в прядях, которые идут то выше, то ниже. Срезы могут быть более тупыми, таким образом получится текстурированный чоппи боб, или более изящными – пряди филируют, и на уровне уха создают легкий тонкий слой, который визуально удлиняет лицо.

Читайте такжеВ моду вернулась эффектная женская стрижка бродячий боб из 1920-х: фотоНапомним, ранее сообщалось, в 1953 году знаменитая итальянская актриса Джина Лоллобриджида появилась на экранах сразу в нескольких картинах с короткой стрижкой. Это был фурор и потрясение. После этого все женщины захотели и себе короткие волосы, уложенные при помощи завивки. Так появилась стрижка итальянка.