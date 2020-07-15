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В моде удобные босоножки на "кошачьем" каблуке из 50-х: фото

То, что мы проживаем дома, обычно влияет на то, как мы выглядит вне его. Обувь не исключение.

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

15 июля 2020, 06:07

  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram
  • Босоножки на каблуке 2020 лето Instagram

Босоножки на каблуках обычно любят носить девушки. Когда в жизни женщины появляется ребенок, детская коляска и игровые площадки, она в первую очередь ценит удобство обуви – постепенно вся обувь на каблуке раздаривается подругам, а в шкафу полки постепенно заполняют удобные балетки, кроссовки и сандалии на плоской подошве.

Конечно, есть и исключения – женщинам, которые после рождения ребенка продолжают носить туфли на каблуках, можно низко поклониться и поставить памятник, ведь это подвиг.

Но каблуки не уходят из жизни мам навсегда! У каждой в разное время, но опять наступает период, когда появляется потребность почувствовать себя Женщиной – красивой и уверенной в себе. У одних этот период приходит с выходом на работу, у других – после каких-то изменений или потрясений в личной жизни. Надо признать, хотим мы этого или нет, но то, что мы проживаем дома, обычно влияет на то, как мы выглядит вне его.

Поэтому если у вас наступил тот особенный период в жизни, когда срочно нужно надеть каблуки, мы собрали для вас подборку модных и, что самое главное, удобных босоножек, которые подарят вам самые приятные эмоции. Посмотрите нашу фотогалерею – там собраны образцы летних босоножек на каблуках, которые сейчас можно найти в продаже.

Модные босоножки на каблуке лето 2020

Кошачий каблук из 50-х

Если вам нравятся шпильки, но пугает их высота, тогда специально для вас в моду из 50-х вернулся удобный каблук kitten heel, или кошачий каблук. Визуально каблук напоминает шпильку, но по удобству – это как небо и земля (хотя, опять же, для кого-то шпильки – самая удобная обувь). Так вот, обувь с каблуком "киттэн хилл" имеет средний подъем. В таких босоножках ходить легко и удобно, и если у вас после работы наметилась прогулка по городу, то не отказывайтесь – в этих босоножках вы будете чувствовать себя комфортно.

Босоножки на каблуке 2020 лето
Босоножки на каблуке 2020 лето / Instagram

Сандалии на платформе

Да-да-да, платформа выглядит грубо, и делает наш образ тяжелым. Но, во-первых, в 2020 году сандалии на платформе в тренде, а, во-вторых, если вы хотите выглядеть стройнее, почувствовать себя увереннее, при этом каблук все еще напрягает вас, то это самое удачное решение. Зато когда вы наденете сандалии на платформе, почувствуете, как приятно ногам, и какой ровной сразу становится осанка, то вряд ли от такой прелести вы сможете отказаться!

Босоножки на каблуке 2020 лето
Босоножки на каблуке 2020 лето / Instagram

Читайте такжеМожно носить с носками: самые модные сандалии на лето - фотоМюли

Квадратный носок уже никого не пугает – наоборот, обувь, визуально похожая на то, что в молодости носили наши бабушки, сегодня на вершине модного олимпа. Поэтому мюли с квадратным носком – это первое, на что следует обратить внимание. Но если вы из тех, кому по душе классика, тогда выбирайте яркие модели с полукруглым носком. Правда, такая обувь - не для прогулок по городу, так как нога свободна. Зато для похода в офис – это лучшее, что могли придумать дизайнеры.

Босоножки на каблуке 2020 лето
Босоножки на каблуке 2020 лето / Instagram

Босоножки с ремешком

Дизайнеры обуви понимают, что современным женщинам важен и комфорт, и красота. Если ищете изящную легкую обувь на лето – для вас созданы босоножки на широком блочном каблуке с ремешком. Они могут быть открыты по максимуму, но благодаря удобному каблуку и фиксации ремешками – вы сможете быть активной и непревзойденной весь день.

Босоножки на каблуке 2020 лето
Босоножки на каблуке 2020 лето / Instagram

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